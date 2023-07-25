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Суд вынес приговор по делу о растрате в банке «Пульс столицы»

Топ-менеджер Гацуков освобожден из-под стражи в зале суда
Адель Юсупова
Руслан Кривобок / РИА Новости

Симоновский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему председателю правления банка «Пульс столицы» Сергею Митину и советнику аппарата президента кредитного учреждения Геннадию Гацукову. Судья Светлана Туманина признала банкиров виновными в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Согласно приговору суда, Митину назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Гацукову – три года и пять месяцев колонии.

При этом суд освободил последнего в зале суда из-под стражи, поскольку он уже отбыл назначенное наказание в СИЗО.

Защита Митина считает приговор суровым и намерена его обжаловать в ближайшее время, сообщил «Ведомостям» управляющий коллегии адвокатов Москвы «НМБ и партнеры» Петр Никитенко: «Митин частично признал вину и погасил значительную часть ущерба по делу». «При этом приговор ему назначен как исполнителю, хотя защита просила переквалифицировать действия Митина на пособничество», – сказал адвокат и управляющий партнер DS Law Олег Пономарев.

Никитенко уточнил, что в рамках расследования к подсудимым подавался гражданский иск от потерпевшей стороны, Агентства по страхованию вкладов (АСВ), в размере суммы ущерба по делу – 8 787 000 руб. Но перед приговором АСВ заявило о желании рассматривать иск в гражданском производстве, поэтому Туманина не принимала решения по иску вместе с приговором.

Судебный процесс в Симоновском суде начался в конце марта 2022 г. Уголовное дело дошло до суда не сразу – прокуратура утвердила обвинительное заключение со второго раза. В первый раз следствие хотело привлечь к ответственности еще одного фигуранта – экс-члена правления банка Дмитрия Ильина. Со второго раза надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение и направило дело в суд.

Из обвинительного заключения, с которым ознакомились «Ведомости», следует, что не позднее 2016 г. Гацуков с Митиным объединились с другими неустановленными лицами и заключали фиктивный трудовой договор с окладом в размере 17 574 000 руб. в месяц. «В результате указанных действий при пособничестве Гацукова, содействовавшего совершению преступления предоставлением информации и устранением препятствий, а также в соучастии с иными неустановленными лицами Митиным растрачены денежные средства ООО «КБ «Пульс столицы» в размере не менее 8 787 000 руб., чем банку причинен ущерб в особо крупном размере», – говорится в заключении.

Представитель прокуратуры в суде в ходе прений заявил, что вина фигурантов в суде полностью доказана, и попросил назначить сроки 6,5 года и шесть лет и четыре месяца Митину и Гацукову соответственно.

«Мы считаем, что обвинению не удалось в процессе доказать сговор Гацукова и Митина, поэтому вынесенный сегодня приговор незаконен и не обоснован», – заявил Никитенко.

В свою очередь, представитель защиты Гацукова в беседе с «Ведомостями» заявил, что доволен приговором и не намерен его обжаловать.

При этом «Коммерсантъ» писал, что в уголовном деле речь идет о хищении из банка средств в размере около 730 млн руб. Адвокаты опровергли эти сведения.

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