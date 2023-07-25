Суд вынес приговор по делу о растрате в банке «Пульс столицы»

Из обвинительного заключения, с которым ознакомились «Ведомости», следует, что не позднее 2016 г. Гацуков с Митиным объединились с другими неустановленными лицами и заключали фиктивный трудовой договор с окладом в размере 17 574 000 руб. в месяц. «В результате указанных действий при пособничестве Гацукова, содействовавшего совершению преступления предоставлением информации и устранением препятствий, а также в соучастии с иными неустановленными лицами Митиным растрачены денежные средства ООО «КБ «Пульс столицы» в размере не менее 8 787 000 руб., чем банку причинен ущерб в особо крупном размере», – говорится в заключении.