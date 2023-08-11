Абитуриенты подали более 1 млн заявлений на инженерные специальности

Абитуриенты подали более 1 млн заявлений на инженерные специальностиВ Минобрнауки рассказали, какие направления оказались самыми востребованными
В приемную кампанию 2023/2024 гг. абитуриенты подали более 1 млн заявлений на образовательные программы бакалавриата и специалитета по инженерным специальностям, сообщил «Ведомостям» представитель Минобрнауки. Наиболее востребованными направлениями стали «информатика и вычислительная техника», «информационная безопасность», «программная инженерия», «строительство», «электроэнергетика и электротехника» и «биоинженерия».
В 2023 г. государство расширило количество бюджетных мест на инженерные специальности на 1056 по сравнению с предыдущим годом. Сейчас на бакалавриат, магистратуру и специалитет по всей стране выделено более 193 000 мест.
«Такой результат является следствием систематической работы министерства, которое работает над повышением доступности высшего инженерного образования», – поясняет директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев.