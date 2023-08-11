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Абитуриенты подали более 1 млн заявлений на инженерные специальности

В Минобрнауки рассказали, какие направления оказались самыми востребованными
Татьяна Князькова
Максим Стулов / Ведомости

В приемную кампанию 2023/2024 гг. абитуриенты подали более 1 млн заявлений на образовательные программы бакалавриата и специалитета по инженерным специальностям, сообщил «Ведомостям» представитель Минобрнауки. Наиболее востребованными направлениями стали «информатика и вычислительная техника», «информационная безопасность», «программная инженерия», «строительство», «электроэнергетика и электротехника» и «биоинженерия».

В 2023 г. государство расширило количество бюджетных мест на инженерные специальности на 1056 по сравнению с предыдущим годом. Сейчас на бакалавриат, магистратуру и специалитет по всей стране выделено более 193 000 мест.

«Такой результат является следствием систематической работы министерства, которое работает над повышением доступности высшего инженерного образования», – поясняет директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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