Бывший белгородский вице-губернатор получил девять лет строгого режима

Бывший белгородский вице-губернатор получил девять лет строгого режимаЕвгений Глаголев курировал строительный сектор в области и занимался нацпроектами
Таганский суд Москвы огласил приговор бывшему заместителю губернатора Белгородской области Евгению Глаголеву. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Глаголев приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф 20 млн руб. – равный двукратной сумме взятки.
Уголовное дело о взятке было возбуждено 22 июня 2021 г. Следственный комитет совместно с ФСБ России задержал Глаголева в Белгородской области и доставил в столицу, где Басманный суд санкционировал арест чиновника. После года расследования материалы дела поступили в Таганский суд. Судье Альбине Тимаковой потребовалась чуть более года, чтобы разобраться в уголовном деле по существу.
Суд и следствие установили, что бывший замгубернатора незаконно потребовал от руководителя одной из подрядных организаций отремонтировать белгородскую гимназию, в которой когда-то сам учился, за счет данной организации. Подрядчик, в свою очередь, понес от этих действий материальный ущерб. После этого Глаголев от того же руководителя требовал 10 млн руб. в качестве взятки за покровительство.
До оглашения приговора подсудимый находился под стражей, еще на стадии предварительного расследования по ходатайству СКР суд наложил обеспечительный арест на имущество Глаголева стоимостью свыше 65 млн руб.
Поддержать Глаголева в суд пришли только родственники. «Что вы как на похороны?» – спросил он у них перед оглашением, а сам срок воспринял спокойно и без эмоций. Защита воздержалась от комментариев.
Как ожидается, приговор будет обжалован в установленный законом срок, поскольку бывший замгубернатора так и не признал своей вины.
Проблемы в карьере у Глаголева начались после отставки многолетнего губернатора Евгения Савченко в ноябре 2020 г. Сразу после возбуждения уголовного дела в отношении Глаголева из правительства его уволили. «К деятельности курируемого им строительного сектора имелись многочисленные претензии. Вопросы у руководства региона вызывали качество и темпы работ на важных социальных объектах, возводимых в области, в том числе в рамках национальных проектов», – отмечалось в заявлении правительства.
17 апреля 2023 г. Гладков пожаловался, что в области до сих пор не могут наладить работу со строительством. По его словам, одна из причин – результат работы экс-замгубернатора. Проектирование, считает Гладков, было фактически разрушено в период работы Глаголева.
Это не первое дело в отношении членов команды Савченко. 21 июля СКР задержал бывшего вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере – 17 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК). Гладков уволил его 4 июля, объяснив это некачественной организацией работ по восстановлению Шебекина и Новой Таволжанки, которые подверглись обстрелам со стороны ВСУ.
По версии следствия, Полежаев в 2022 и 2023 гг. получил от директора одной из строительных компаний региона два автомобиля за «оказание содействия в приемке работ» по строительству очистных сооружений и за заключение контрактов с этой компанией в сфере ЖКХ. Бывший вице-губернатор в ходе допроса дал признательные показания и сознался в содеянном в полном объеме.
Экс-мэра Белгорода (2021–2022) Антона Иванова задержали сотрудники ФСБ по аналогичной статье – подозрение во взяточничестве в особо крупном размере. А 20 марта задержали еще одного чиновника из команды Савченко. Им стал бывший мэр Старого Оскола (2018–2021) Александр Сергиенко, которого обвинили в трех взятках на общую сумму 15 млн руб. По версии правоохранителей, на эти деньги чиновник помог предпринимателям получить разрешения на аренду и строительство.
В июне в регионе были задержаны крупные белгородские бизнесмены – Геннадий Бобрицкий и Владимир Тебекин. «Ведомости» писали, что Мещанский суд отказался освободить их даже под беспрецедентные суммы залогов в размере 2 млн евро и 1,5 млрд руб. Источник «Ведомостей», близкий к региону, также связывает преследование Тебекина и Бобрицкого с «зачисткой старой элиты» времен Савченко, поводом для которой могли стать «тесные и никуда не девшиеся» связи обоих обвиняемых с «людьми из-за ленточки».