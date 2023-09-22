Бывший белгородский вице-губернатор получил девять лет строгого режима

Суд и следствие установили, что бывший замгубернатора незаконно потребовал от руководителя одной из подрядных организаций отремонтировать белгородскую гимназию, в которой когда-то сам учился, за счет данной организации. Подрядчик, в свою очередь, понес от этих действий материальный ущерб. После этого Глаголев от того же руководителя требовал 10 млн руб. в качестве взятки за покровительство.