РГСУ тестирует систему социального рейтинга «Мы»Подобная система не работает в полной мере в КНР и нереализуема в России, считают эксперты
Российский государственный социальный университет (РГСУ) в тестовом режиме запустил систему социального рейтинга «Мы». О старте тестирования проекта сообщил проректор по научной деятельности университета Василий Уроженко на странице вуза во «Вконтакте».
На первом этапе научный коллектив разработчиков тестирует ее на студентах и сотрудниках университета: им предлагается заполнить подробную анкету на поддомене сайта вуза. Для участия в тестировании проекта «Мы» кандидатам предложено указать свои паспортные данные, СНИЛС, ИНН, телефон, а также ответить на вопросы об образовании, наличии детей и иждивенцев, источниках дохода, льготах, кредитной истории, судимости, наличии аккаунтов в соцсетях, участии в общественной жизни, государственных наградах, знании языков и т. д. Заполнение анкеты занимает около десяти минут, убедился корреспондент «Ведомостей».
«Мы» – антиутопия Евгения Замятина
«Мы» – роман-антиутопия Евгения Замятина, написанный в 1920 г. Роман описывает жизнь общества победившего тоталитаризма, граждане которого утратили свою индивидуальность. Они не используют имена и фамилии и различаются лишь по присвоенным номерам. Все граждане также носят одинаковую униформу и живут в стеклянных домах, чтобы органы надзора могли наблюдать за ними в любое время. В СССР роман не печатался до 1988 г. как «идеологически враждебное» и «клеветническое» произведение.
В результате исследования ученые из РГСУ планируют разработать систему социального скоринга, которую в дальнейшем смогут использовать органы власти всех уровней и общественные организации для «оперативной и объективной социальной поддержки населения», прокомментировал старт Уроженко.
Работа в этом направлении, по его словам, стартовала более года назад. Она предполагает сбор социальной информации респондентов, которые принимают участие в проекте на добровольной основе. Исследовательская часть проекта завершится в 2023 г., ее результаты будут представлены публично, также отметил Уроженко. Представитель пресс-службы РГСУ отказался отвечать на вопросы «Ведомостей».
Что известно о проекте
Первое упоминание о платформе «Мы» появилось на сайте РГСУ в сентябре 2022 г. в совместном докладе первого проректора вуза Джомарта Алиева и декана факультета политических и социальных технологий Светланы Бородулиной. В нем они пишут о необходимости запуска в России проекта социального скоринга. Методика скоринга, как указывают авторы доклада, используется для оценки кредитоспособности гражданина в банковской сфере. Система помогает кредитным организациям предсказать платежную дисциплину обратившегося за займом человека.
Аналогичный подход они предлагают использовать для составления социального рейтинга гражданина. В частности, согласно их замыслу, каждому человеку будет присваиваться двухкомпонентный код (например 47-29). Первые две цифры кода определяют социальный статус – отражение своего рода «заслуг» человека. Последние две цифры будут означать социальный уровень, то есть государственную оценку перспектив вклада человека в развитие общества на основе уже существующих достижений, говорится в докладе.
Для внедрения системы «Мы» на практике требуется заказчик. Одним из самых удачных вариантов авторы доклада видят «пассионарного губернатора с элементами брутальности в своих управленческих подходах», сказано в докладе.
Система социального кредита в КНР
В 2014 г. КНР начала реализовывать систему социального кредита. Подробности реализации этого проекта описаны в документе «О планировании строительства системы социального кредита (2014-2020 гг.)». Согласно нему, главная цель системы состоит в «построении гармоничного социалистического общества».
Предполагалось, что государство, местные органы власти, а также компании будут оценивать социальное поведение граждан КНР, присваивая им определенное количество баллов. По какому принципу они будут начисляться, в официальном документе от 2014 г. не указано. Впрочем, система социального кредита в КНР так и не начала работать так, как это описывалась в первоначальной задумке, рассказал «Ведомостям» китаист Леонид Ковачич. Подобные проекты, по его словам, остались на уровне экспериментов в отдельно взятых муниципальных образованиях, потому что власти страны так и не нашли эффективный способ объединения разрозненного массива данных в единую систему. Сейчас в Китае полномасштабно функционирует лишь система финансового скоринга юридических лиц, добавил он.
Проект РГСУ нереализуем в России и больше похож «на социальную сегрегацию, когда государству предлагается инструмент для оценки населения по степени полезности», считает Ковачич. Создание системы социального кредита было возможно в КНР, потому что уровень развития современных технологий там наложился на многовековую политическую и общественную культуру открытости по отношению к государству, считает руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев. По его мнению, аналогичные системы могут быть наиболее эффективны лишь в вопросах борьбы с правонарушениями.
Кроме этого, проект социального рейтинга не стыкуется с законом «О персональных данных», предполагающим обработку таких сведений только с согласия их субъекта, сказала «Ведомостям» адвокат Оксана Грикевич. Без изменения действующего законодательства, в том числе Конституции России, система социального рейтинга не сможет автоматически агрегировать данные о граджанине без его согласия, добавил председатель коллегии адвокатов Москвы «Адвокатъ» Андрей Мисаров. «В случае же представления данных с согласия гражданина предполагаю, что работа такой системы с правовой точки зрения будет возможна», – сказал он.