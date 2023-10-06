РГСУ тестирует систему социального рейтинга «Мы»

Предполагалось, что государство, местные органы власти, а также компании будут оценивать социальное поведение граждан КНР, присваивая им определенное количество баллов. По какому принципу они будут начисляться, в официальном документе от 2014 г. не указано. Впрочем, система социального кредита в КНР так и не начала работать так, как это описывалась в первоначальной задумке, рассказал «Ведомостям» китаист Леонид Ковачич. Подобные проекты, по его словам, остались на уровне экспериментов в отдельно взятых муниципальных образованиях, потому что власти страны так и не нашли эффективный способ объединения разрозненного массива данных в единую систему. Сейчас в Китае полномасштабно функционирует лишь система финансового скоринга юридических лиц, добавил он.