Верховный суд впервые за 100 лет обновит понятие длящихся и продолжаемых преступлений

В проекте ВС обращает внимание судов, что от точно установленных признаков длящегося или продолжаемого преступления зависит, например, исчисление срока давности уголовного преследования, решение вопросов об освобождении от уголовной ответственности или о назначении справедливого наказания. Как говорится в проекте, длящиеся и продолжаемые преступления представляют собой разновидности единого сложного преступления, которое совершается, как правило, в течение длительного времени и квалифицируется по одной статье или одной части статьи Особенной части УК РФ. Пленум указывает судам отличать продолжаемое преступление от совокупности преступлений, формально обладающей отдельными признаками единого преступления, но таковым не являющейся. Это нужно потому, что каждое последующее деяние, образующее их совокупность, совершается с отдельным умыслом и представляет собой самостоятельное преступление, за которое лицо несет уголовную ответственность.