Верховный суд впервые за 100 лет обновит понятие длящихся и продолжаемых преступлений

Верховный суд впервые за 100 лет обновит понятие длящихся и продолжаемых преступленийПроект постановления пленума будет доработан в редакционной комиссии
Пленум Верховного суда (ВС) готовит постановление о вопросах судебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых преступлениях. Пока в проекте предусмотрено 13 пунктов, но после доработки в редакционной комиссии их число может измениться. Последний раз пояснения по этому вопросу давал еще пленум ВС СССР в 1929 г. Проект постановления будет доработан в редакционной комиссии, постановил пленум 31 октября.
В проекте ВС обращает внимание судов, что от точно установленных признаков длящегося или продолжаемого преступления зависит, например, исчисление срока давности уголовного преследования, решение вопросов об освобождении от уголовной ответственности или о назначении справедливого наказания. Как говорится в проекте, длящиеся и продолжаемые преступления представляют собой разновидности единого сложного преступления, которое совершается, как правило, в течение длительного времени и квалифицируется по одной статье или одной части статьи Особенной части УК РФ. Пленум указывает судам отличать продолжаемое преступление от совокупности преступлений, формально обладающей отдельными признаками единого преступления, но таковым не являющейся. Это нужно потому, что каждое последующее деяние, образующее их совокупность, совершается с отдельным умыслом и представляет собой самостоятельное преступление, за которое лицо несет уголовную ответственность.
В пример ВС приводит преступления по наркотической статье 228.1: если лицо приобрело определенный объем наркотиков, распределило их на части с размещением их в закладках для последующего сбыта, такие действия также следует квалифицировать как совокупность преступлений. Это объясняется тем, что действия лица, связанные с поиском возможных приобретателей наркотиков, размещенных в тайниках, их оповещением о местах расположения, получением оплаты, свидетельствуют о самостоятельном умысле на сбыт наркотических средств, размещенных путем закладок.
Чем отличаются длящиеся и продолжаемые преступления
Длящимся признается деяние, которое начинается с определенного преступного действия и образует состав конкретного преступления и характеризуется последующим непрерывным осуществлением состава данного преступного деяния. В свою очередь, продолжаемое преступление состоит из двух или более тождественных противоправных деяний, объединенных единым умыслом и направленных на достижение общего преступного результата.
Руководитель группы практики уголовно-правовой защиты юридической компании «Институт условно-досрочного освобождения» Игорь Ивлев рассказал, что раньше действия сбытчиков по осуществлению нескольких закладок для продажи разным покупателям и расфасованных из одной ранее приобретенной партии могли быть квалифицированы как одно преступление, если закладки делались в одном районе или городе, в непродолжительный период времени. При принятии постановления такие же действия можно будет квалифицировать как несколько преступлений, отмечает юрист: «То есть в данном случае ВС РФ предлагает строже подходить к таким действиям преступников».
Интерес представляет предложенный ВС подход, согласно которому при наличии признака, предусмотренного соответствующей нормой, продолжаемое преступление квалифицируется в целом с учетом этого признака, заявил «Ведомостям» заведующий МГКА «Бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов. Юрист привел в пример статью о вымогательстве – несколько эпизодов вымогательства, в ходе одного из которых было применено насилие, в целом квалифицируется как вымогательство с применением насилия.
Филиппов добавил, что подходы, ранее установленные пленумом ВС СССР к амнистии в отношении длящихся и продолжаемых преступлений, сохранились в новом проекте без изменения. Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов согласен, что сам по себе проект постановления не является новаторским документом: «В большей степени ВС старается привести в единообразное применение и толкование материального закона для целей исключения со стороны судов и правоприменителей ошибок при квалификации деяний».