«Новые люди» добиваются запрета на использование животных в цирках

«Новые люди» добиваются запрета на использование животных в циркахИх законопроект вызвал вопросы как у зоозащитников, так и у представителей циркового искусства
В Госдуме прошли «нулевые чтения» законопроекта «Новых людей» о запрете на использование животных в цирках. Соответствующая инициатива была внесена в нижнюю палату парламента 11 октября. Содержание законопроекта раскритиковали как зоозащитники, так и представители циркового искусства.
«Мы не против цирка, мы за гуманность в обращении с животными», – заявил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев. Партия готова к поправкам, предупредил он и пояснил, что некоторые из предложений будут учтены при подготовке проекта к первому чтению. «Мир поменялся. Лет 20 назад многие считали, что тестировать косметику на животных – это нормально. Сейчас все прогрессивные компании от этого ушли. Подчинять природу и «брать от нее все» – это прошлый век. Новый тренд – защищать и сохранять окружающий мир», – написал в своем Telegram-канале Нечаев. Сам лидер «Новых людей» – создатель косметической компании Faberlic.
Сейчас насилие к животным применяется в разном виде, в том числе в ходе дрессировки: Нечаев намекнул на опубликованное в октябре видео, на котором предположительно Эдгард Запашный бьет тигра палкой, обливает водой и усмиряет огнетушителем. Видео опубликовал исполнительный директор «Альянса защитников животных» Юрий Корецких в своем Telegram-канале.
Дрессировщик и художественный руководитель Большого московского цирка Аскольд Запашный назвал видео «пиар-акцией по очернению». Впрочем, братья Запашные «нулевые чтения» проигнорировали, хотя накануне подтверждали свое присутствие, поделилась модератор и председатель комиссии по экологии и устойчивому развитию Общественной палаты Елена Шаройкина.
Запашные ограничились письмом, Шаройкина его зачитала: они выразили от лица всего циркового сообщества обеспокоенность в связи с «настойчивым желанием людей, не связанных с цирковой отраслью, поднимать вопросы о поправках в действующее законодательство». Дрессировщики убеждены, что инициатива «Новых людей» – это часть «информационно-идеологической войны против цирковой деятельности в России».
Категорически против радикальной формулировки «Новых людей» о запрете нахождения животных в цирке выступила председатель экспертного совета циркового искусства Дарья Костюк. «Когда воспитатели плохо обращаются с детьми – мы не отменяем сады, а регулируем их деятельность в рамках правового поля», – аргументировала она свою позицию. Видео же дрессировки с тиграми, которое послужило поводом для написания законопроекта, является фейковым, объявила Костюк. Заключительным аргументом в пользу Запашных стало то, что опубликовавший видео Корецких сейчас арестован на 10 суток за несанкционированный митинг, по ее словам дискредитирующий армию. «То есть это люди, которые и так не поддерживают политику нашего государства и идут вразрез с нашим обществом», – заключила она. Нечаев возразил, что на том видео может быть фейковым «что угодно, но только не удары тигров».
Именно для того, чтобы оградить детей от жестокости, родители все реже водят их в цирки – Нечаев привел статистику: в 2019 г. цирк посетило 4,6 млн человек, в 2022 г. (год завершения пандемии ковида) было 3,2 млн посетителей. Поэтому у циркового искусства как бизнеса нет будущего, убежден он. Уже порядка 45 стран полностью или частично запретили цирки, «это процесс, который набирает темп», подчеркнул он. «Давайте сделаем цирки с людьми для людей!» – обратился он к слушателям. При этом государственные субсидии на цирки все же растут: в 2022 г. они составили 1,8 млрд руб. Нечаев предложил их перенаправить, например, на развитие зоопарков и сафари-парков.
Если законопроект будет принят, то без работы останутся все российские дрессировщики, поскольку эта профессия больше нигде, кроме цирков, не востребована, подчеркнул заслуженный зоотехник Игорь Базаров. В этом случае государство должно будет заниматься их переобучением, добавил он. Рано или поздно запрет на использование животных в цирковой индустрии в любом случае будет принят, считает председатель общественной организации «Голоса за животных» Динара Агеева. Цирковое искусство не ограничивается выступлениями животных, подчеркнула она. Кроме того, субсидии, которые сейчас тратятся на поддержку номеров с животными, могут быть направлены на развитие других цирковых жанров.
Эксплуатация диких и экзотических животных недопустима при проведении культурно-зрелищных мероприятий, но, запрещая это, стоит предусмотреть, куда животные потом отправятся, обратила внимание эксперт Российского экологического общества Анна Рыкунова. «Не хотелось бы, чтобы цирковое сообщество, которое перестанет получать от животных прямую прибыль, просто избавилось от них», – выразила надежду она. При этом такие риски есть, особенно в региональных учреждениях. Поэтому стоит предусмотреть в государственно-реабилитационных центрах для животных нахождение бывших цирковых животных, сказала Рыкунова.
Дельфинарии – это те же цирки, поскольку и там и там животные используются для проведения развлекательных мероприятий, пояснила общественный инспектор в области обращения с животными Софья Беляева. В России в дельфинариях содержится порядка 30 белух, из них ежегодно умирает две особи. В ходе проверки необходимо будет провести перепись животных и по ее итогам создать общедоступный реестр, добавила она. Также Беляева предложила внести требование о введении регулярных фото- и видеоотчетов о состоянии животных и учредить уполномоченного по правам животных. К 2030 г., говорит она, стоит вообще запретить использование в цирках, в частности, слонов, носорогов, бегемотов, жирафов.
Документ требует юридико-технической доработки, считает директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды Ирина Маканова. Использование в документе термина «насильственное изъятие животного из дикой природы» в контексте помещения их в цирк некорректно. В цирке находятся животные, которые в 5–7-м поколении рождены в неволе, включая краснокнижных, пояснила она. Маканова также обратила внимание на то, что нет ясности в вопросе о том, что в итоге будет с цирковыми животными в случае принятия законопроекта.