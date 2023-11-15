«Новые люди» добиваются запрета на использование животных в цирках

Категорически против радикальной формулировки «Новых людей» о запрете нахождения животных в цирке выступила председатель экспертного совета циркового искусства Дарья Костюк. «Когда воспитатели плохо обращаются с детьми – мы не отменяем сады, а регулируем их деятельность в рамках правового поля», – аргументировала она свою позицию. Видео же дрессировки с тиграми, которое послужило поводом для написания законопроекта, является фейковым, объявила Костюк. Заключительным аргументом в пользу Запашных стало то, что опубликовавший видео Корецких сейчас арестован на 10 суток за несанкционированный митинг, по ее словам дискредитирующий армию. «То есть это люди, которые и так не поддерживают политику нашего государства и идут вразрез с нашим обществом», – заключила она. Нечаев возразил, что на том видео может быть фейковым «что угодно, но только не удары тигров».