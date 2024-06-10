Зависимость мусорной отрасли от иностранного оборудования снизилась до 10%Ранее она была в шесть раз выше
Отрасль по обращению с отходами практически перестала зависеть от импортного оборудования. С момента запуска мусорной реформы в 2019 г. зависимость снизилась с 65 до 10%, сказал «Ведомостям» гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). «Это не критическая зависимость», – подчеркнул он.
При этом, по его словам, в отечественных технологиях заинтересованы зарубежные партнеры. Например, со странами АСЕАН (Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины) и Африки уже ведутся переговоры об экспорте российского оборудования, поделился Буцаев.
Опрошенные «Ведомостями» региональные операторы подтвердили такую тенденцию. «Зависимость от зарубежного оборудования и техники действительно заметно снизилась», – сообщил представитель ставропольского оператора ЖКХ Светлана Турищева. При этом в активе регоператора все еще есть мусоровозы шведского, нидерландского, немецкого производства, которые были приобретены в 2019–2020 гг., в досанкционный период, сказала она. Регоператор сталкивался со сложностями при приобретении запчастей для них, добавила Турищева.
Сейчас парк преимущественно состоит из отечественного оборудования: техника на базе «Камаза», МАЗа, оборудование «Москоммаша». Также используется китайское оборудование, которое стало вполне «достойной альтернативой европейским маркам», поделилась она.
Представитель рязанского регионального оператора также рассказал, что в последние три года оборудование (например, мусоросортировочные линии и их компоненты, мусороперегрузочные станции, станки) закупалось только отечественное. Импортная же техника, на которую приходится порядка 10%, в основном идет из Белоруссии и Китая, пояснил он.
Промышленность после спецоперации
По данным Росстата, по итогам 2022 г. объем промышленного производства сократился на 0,6%. Основным драйвером этого сокращения стала отрасль утилизации отходов и обработки вторичного сырья, выпуск в которой упал на 13,9%, отметили тогда в Росстате. В Минприроды тогда пояснили журналистам, что объем утилизации отходов и обработки вторичного сырья сократился на фоне санкций, которые привели к нарушению привычных цепочек поставок оборудования и материалов.
Архангельский регоператор «Экоинтегратор» изначально отдавал предпочтение отечественным производителям, сообщила его представитель Виктория Сироткина. Например, автоматизированная система, с помощью которой управляют отходами и логистическими потоками была разработана российскими программистами, сказала она. «Все контейнеры мы закупаем у отечественных производителей – они соответствуют СанПиНам, а доставка обходится дешевле, чем ввоз из других стран», – добавила Сироткина.
В автопарках транспортных операторов также в основном российские машины. При этом сначала уход импортных производителей спецтехники с рынка повлиял на повышение ее стоимости и на ассортимент, посетовала Сироткина. Тем не менее, по ее словам, для российских заводов это стало толчком к выпуску новых моделей мусоровозов, ломовозов, мультилифтов. «Большой плюс техники российского производства – это учет особенностей наших территорий, ее устойчивость к перепадам температур и проходимость», – подчеркнула Сироткина.
В Вологодской области операторы по транспортированию более чем на 95% перешли на использование спецтранспорта отечественного производства, сообщил директор регоператора «Аквалайн» Алексей Копейкин. Оборудование по обработке ТКО и размещению отходов (полигоны) и так были отечественными, за исключением очистных сооружений, поделился он. Помимо российского оборудования используется китайская техника, добавил Копейкин.
При этом, по его словам, первые шаги по переходу на отечественное оборудование были сделаны во время пандемии ковида – тогда нарушилась мировая логистика и «с большим трудом решались вопросы обеспечения запчастями, узлами, агрегатами для импортной техники», говорит Копейкин. Последующие шаги импортозамещения были сделаны после ввода против России международных санкций, заключил он.
Объем отечественного оборудования на заводах энергоутилизации отходов достиг 70%, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы «РТ-инвеста».
Владелец специализирующейся на развитии инфраструктуры в сфере обращения с ТКО компании Zamarin Group Михаил Замарин сообщил, что компания была создана именно для импортозамещения и достижения технологического суверенитета два года назад. Сейчас она занимается, например, производством разрывателя пакетов и пресса для картона. Также используется российское оборудование для переработки грязных полимеров, добавил Замарин.
Отечественные производители всегда могли и могут сейчас выпускать все необходимое оборудование, сказал член комитета «Деловой России» по переработке отходов и вторичным ресурсам Сергей Завьялов. «В этом конкретном случае, как и во всех остальных, международные санкции несут исключительную пользу», – подчеркнул он.