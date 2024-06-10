Зависимость мусорной отрасли от иностранного оборудования снизилась до 10%

В автопарках транспортных операторов также в основном российские машины. При этом сначала уход импортных производителей спецтехники с рынка повлиял на повышение ее стоимости и на ассортимент, посетовала Сироткина. Тем не менее, по ее словам, для российских заводов это стало толчком к выпуску новых моделей мусоровозов, ломовозов, мультилифтов. «Большой плюс техники российского производства – это учет особенностей наших территорий, ее устойчивость к перепадам температур и проходимость», – подчеркнула Сироткина.