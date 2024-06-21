Минэк предложит всем регионам вводить туристический сбор с 2025 года

Минэк предложит всем регионам вводить туристический сбор с 2025 годаПлата будет взиматься с гостиниц и отелей, а не с проживающих в них
В России подготовят предложения по модернизации эксперимента по курортному сбору с 2025 г. Вопрос был поднят на совещании в Минэкономразвития, сообщили в пресс-службе министерства.
Инициативы будут подготовлены Минэком совместно с представителями гостиничных сетей, Российским союзом туриндустрии и регионами. Предполагается с 1 января 2025 г. распространить на все регионы туристический сбор, который будет взиматься в виде фиксированной платы с номера в гостинице. Число номеров в гостиницах и отелях станет объектом налогообложения, размер ставки будет устанавливать регион. Базовая ставка за один номер составит около 65 руб. в сутки (6000 руб. в квартал). Регионы получат право применять понижающий коэффициент от 0 до 1. В низкий по посещаемости сезон субъект сможет уменьшить или обнулить налог.
По словам замминистра экономразвития России Дмитрия Вахрукова, предлагаемый механизм прозрачен, так как данные обо всех отелях и гостиницах, которые платят туристический налог, будут агрегировать в Едином перечне классифицированных средств размещения, оператором которого является Росаккредитация.
Собранные средства можно будет направить на создание, ремонт, реконструкцию объектов туристической инфраструктуры. При этом регионы будут вправе не устанавливать туристический налог.
Минэкономразвития РФ подготовит соответствующие поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы и внесет их на на рассмотрение Минфина на следующей неделе.
Эксперимент по введению курортного сбора проводится в России с 2018 по 2024 г. Туристический сбор взимается в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях и Санкт-Петербурге по решению региональных властей. Туристы платят курортный сбор дополнительно к оплате гостиничного номера.
В 2023 г. власти Краснодарского, Ставропольского и Алтайского краев в общей сумме направили на благоустройство и развитие курортной инфраструктуры 1,5 млрд руб. курортного сбора.
По данным Минэка, туристический налог с гостиничного номера является известной международной практикой. Анализ данных 30 стран мира показал, что предлагаемая в России ставка является одной из самых низких.
24 мая комитет Госдумы по бюджету и налогам утвердил рекомендации по итогам проведенных парламентских слушаний, посвященных вопросам совершенствования налогового законодательства. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин рассмотрит инициативу по преобразованию курортного сбора в туристический налог. 6 июня Силуанов сообщал, что кабмин готовит предложения по туристическому сбору ко второму чтению законопроектов по совершенствованию налоговой системы в Госдуме.