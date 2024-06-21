Минэк предложит всем регионам вводить туристический сбор с 2025 года

Инициативы будут подготовлены Минэком совместно с представителями гостиничных сетей, Российским союзом туриндустрии и регионами. Предполагается с 1 января 2025 г. распространить на все регионы туристический сбор, который будет взиматься в виде фиксированной платы с номера в гостинице. Число номеров в гостиницах и отелях станет объектом налогообложения, размер ставки будет устанавливать регион. Базовая ставка за один номер составит около 65 руб. в сутки (6000 руб. в квартал). Регионы получат право применять понижающий коэффициент от 0 до 1. В низкий по посещаемости сезон субъект сможет уменьшить или обнулить налог.