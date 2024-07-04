Доступ в Госдуму могут упростить

Доступ в Госдуму могут упроститьПредложение депутата от КПРФ пообещали рассмотреть 8 июля
Совет Государственной думы рассмотрит возможность упрощения доступа в здание парламента, рассказали «Ведомостям» два собеседника в нижней палате.
Вопрос об упрощении допуска поднял депутат от КПРФ Алексей Куринный на заседании Госдумы при рассмотрении повестки, которое прошло в закрытом для СМИ режиме. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин пообещал рассмотреть предложение на совете Госдумы 8 июля.
Один из источников сообщил, что упростить проход в здание парламента было предложено в связи с завершением пандемии коронавируса.
Сейчас депутаты не могут заказать пропуск для граждан, это возможно только после соответствующего обращения фракции или комитета. Другой собеседник сообщил, что такую возможность могут предоставить депутатам.
Ограничения доступа в Госдуму начали действовать с 25 марта, говорили «Ведомостям» источники на Охотном ряду. Это произошло после теракта в «Крокус сити холле» 22 марта. В результате атаки погибли 145 человек, более 550 пострадали.
Тогда же было решено ограничить проведение парламентских слушаний, круглых столов, выставок, форумов, экскурсий и других мероприятий.
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов