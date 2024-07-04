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Доступ в Госдуму могут упростить

Предложение депутата от КПРФ пообещали рассмотреть 8 июля
Елена Мухаметшина
Максим Цуланов
Евгений Разумный / Ведомости

Совет Государственной думы рассмотрит возможность упрощения доступа в здание парламента, рассказали «Ведомостям» два собеседника в нижней палате.

Вопрос об упрощении допуска поднял депутат от КПРФ Алексей Куринный на заседании Госдумы при рассмотрении повестки, которое прошло в закрытом для СМИ режиме. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин пообещал рассмотреть предложение на совете Госдумы 8 июля.

Один из источников сообщил, что упростить проход в здание парламента было предложено в связи с завершением пандемии коронавируса.

Сейчас депутаты не могут заказать пропуск для граждан, это возможно только после соответствующего обращения фракции или комитета. Другой собеседник сообщил, что такую возможность могут предоставить депутатам.

Ограничения доступа в Госдуму начали действовать с 25 марта, говорили «Ведомостям» источники на Охотном ряду. Это произошло после теракта в «Крокус сити холле» 22 марта. В результате атаки погибли 145 человек, более 550 пострадали.

Тогда же было решено ограничить проведение парламентских слушаний, круглых столов, выставок, форумов, экскурсий и других мероприятий.

В подготовке статьи участвовал Максим Иванов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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