«Все осталось там, вся наша жизнь»: что рассказывают уехавшие из Курской области

«Много что осталось. Ребенку подарили телефон, он в упаковке остался у нее на столе, а теперь новый надо покупать. Компьютер дорогой, – сетует Ольга. – Все осталось там. Вся наша жизнь. 16 лет брака и все, что нажито. Ремонтировали, строили, кровлю перекрыли. Четыре кошки, все стерилизованные, собачка полгода. Выпустили. Я успела все, что было в холодильнике, выкинуть им [животным] во двор. <...> Мы думали, что чуть-чуть постреляют и мы приедем, заберем».