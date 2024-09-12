Престиж рабочих профессий у россиян вырос втрое за последние три года

При этом чаще всего самой престижной профессией россияне называют работу в сфере IT и медицины (по 32%), свидетельствуют данные опроса. Согласно им, впервые рост социального рейтинга медиков обнаруживается между 2012 и 2018 гг. – выбор в пользу этой профессии вырос с 12 до 26% соответственно. Уважение граждан к IT-специалистам выросло более чем в 6 раз за последние 12 лет (с 5% в 2012 г.). Врачи и айтишники, по мнению жителей России, – наиболее доходные профессии в сравнении с другими. Впрочем, говоря о высоких зарплатах, IT-специальности опрошенные граждане вспоминают в 2 раза чаще медицинских (30% против 14% соответственно).