Престиж рабочих профессий у россиян вырос втрое за последние три года

Престиж рабочих профессий у россиян вырос втрое за последние три годаИх популярность сохранится и в следующем году, считают эксперты
Почти каждый пятый (17%) россиянин считает рабочие специальности (слесарь, токарь, сварщик, электрик, механик) наиболее престижными профессиями, по сравнению с 2021 г. этот показатель вырос втрое (с 5%). Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Исследование есть у «Ведомостей».
Практически каждый десятый россиянин (9%) считает работу на заводе наиболее доходной профессией в стране, в 2021 г. так думало в 1,5 раза меньше респондентов (6%), а в прошлом году так считали 8%, следует из результатов опроса. В этом году 9% граждан желают своим детям и внукам получить рабочую специальность (в 2023 г. – 3%).
При этом чаще всего самой престижной профессией россияне называют работу в сфере IT и медицины (по 32%), свидетельствуют данные опроса. Согласно им, впервые рост социального рейтинга медиков обнаруживается между 2012 и 2018 гг. – выбор в пользу этой профессии вырос с 12 до 26% соответственно. Уважение граждан к IT-специалистам выросло более чем в 6 раз за последние 12 лет (с 5% в 2012 г.). Врачи и айтишники, по мнению жителей России, – наиболее доходные профессии в сравнении с другими. Впрочем, говоря о высоких зарплатах, IT-специальности опрошенные граждане вспоминают в 2 раза чаще медицинских (30% против 14% соответственно).
Доходы сотрудников силовых структур респонденты тоже часто считают высокими (14%). В 2021 г. лишь 5% могли сказать такое о зарплатах военнослужащих, полицейских, сотрудников МЧС и т. д., следует из данных ВЦИОМа. В последние два года авторитет этих профессий возрос. В 2021 г. их относили к престижным 9% опрошенных, в 2023 г. – 19%, а в 2024 г. – 17%.
Чаще всего россияне хотят, чтобы их дети и внуки работали в медицине (22%), IT-сфере (20%) и других технических отраслях, где нужны инженеры (11%), а также в силовых структурах (9%), говорится в исследовании. Меньше всего граждане хотят, чтобы их потомки строили карьеру в нефтегазовой отрасли и на госслужбе (по 1%), уточняется там. При этом, согласно результатам опроса, только 6% респондентов желают ребенку профессию, которую он выберет самостоятельно.
Понятия престижности и доходности
Под престижем в опросе ВЦИОМа имеется в виду количество «всевозможных вознаграждений», которые получают сотрудники изучаемых специальностей, уточняют авторы исследования. Доходность является составляющей престижности, поэтому два этих показателя могут не совпадать между собой при рассмотрении одной и той же профессии. По словам Волкова, «престиж» профессии во многом определяется уровнем оплаты, наличием стабильного дохода и соцпакета.
В пятерку лидеров по оценке престижности также вошли профессии учителей (13%) и инженеров (11%). При этом социальный рейтинг снизился у экономистов (с 24% в 2012 г. до 7% в 2024 г.) и юристов (с 23 до 9%). Реже всего престижной респонденты называли профессию госслужащего (с 6 до 1%).
На рост престижа рабочих профессий влияет увеличение заработной платы на предприятиях материального производства в последние 2–3 года, рассказал «Ведомостям» профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков. По его словам, заработок рабочих сравнялся с доходами людей с высшим образованием и достигает 70 000–140 000 руб. в месяц. Рост выплат за этот период связан с необходимостью качественного импортозамещения товаров в России, а эта задача требует высококвалифицированных работников, добавил эксперт. Часть рабочих перешли из частных предприятий в государственные, включая оборонные, часть – стали участниками спецоперации, сказал социолог Денис Волков. Если государство сохранит приоритеты по развитию военной и социальной сфер, популярность рабочих профессий сохранится и в следующем году, считает он.
Резкий спрос на экономистов и юристов пришелся на период 1990-х гг. во время развития капитализма в стране, следует из результатов исследования ВЦИОМа. Тогда же происходили серьезные перестройки в законодательстве, пояснил Щербаков. Квалифицированные специалисты такого рода нужны и сейчас, но уже в меньшем количестве, полагает он.
По мнению Щербакова, на увеличение социального рейтинга медицинских специальностей могла повлиять пандемия коронавируса, когда врачам увеличили зарплаты. На спецоперации также требуется «значительное присутствие медиков» и через средства массовой информации это становится общеизвестным фактом, поэтому прежний статус профессии в обществе сохраняется, говорит он.