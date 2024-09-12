Правительство одобрило меры защиты объектов культурного наследия от сноса

Поводом для разработки инициативы стало решение КС после жалобы градозащитника, коренного жителя поселка Токсово Ленинградской области Дмитрия Сергеева. Осенью 2020 г. областной комитет по культуре выпустил приказ об отказе во включении здания вокзала железнодорожной станции Токсово 1917 года постройки в перечень выявленных объектов культурного наследия, писали «Ведомости». Инициативная группа граждан во главе с Сергеевым обратилась в суд с иском о признании этого отказа недействительным. Истцы также попросили суд применить меры предварительной защиты в виде приостановления действия оспариваемого документа в связи с угрозой сноса здания. Но суд первой инстанции отказал им в этом ходатайстве, ссылаясь на нормы КАС, которые этого не предусматривают. Пока Сергеев пытался оспорить решение в вышестоящих инстанциях, здание снесли. А затем облсуд признал оспоренный приказ комитета недействующим.