Правительство одобрило меры защиты объектов культурного наследия от сноса

Правительство одобрило меры защиты объектов культурного наследия от сносаВнесения поправок в КАС добились правозащитники из Ленинградской области
Минюст предложил внести поправки в Кодекс административного судопроизводства (КАС) после решения Конституционного суда о запрете сноса зданий до завершения судебных споров по признанию их объектами культурного наследия. Изменения в КАС предполагают расширение перечня мер предварительной защиты по административным делам об оспаривании нормативного правового акта (НПА). Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила эту инициативу на заседании 10 сентября, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с повесткой.
Сейчас статья 211 КАС предусматривает лишь возможность запретить применять акт публичной власти только в отношении административного истца. В апреле 2024 г. КС постановил, что суды должны иметь возможность запретить снос строения, в случае если граждане в административном порядке оспаривают отказ властей признать объект исторической и культурной ценностью. Высшая судебная инстанция признала не соответствующими Основному закону ст. 85 ч. 4. ст. 87 и ст. 211 КАС.
В частности, это выражается в том, что в делах о признании тех или иных строений объектами культурного наследия суды не могут принимать меры, которые могли бы сохранить такой объект до окончания спора, рассказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Таким образом, говорит он, создается риск утраты памятников истории и культуры. Например, пояснил Груздев, суды не могут обязать собственника земельного участка, на котором находится объект, воздержаться от ведения какой-либо деятельности на территории земельного участка.
Сами авторы инициативы подтверждают, что из судебной практики по данной категории дел складывается следующая ситуация: суды отказывают административным истцам в применении предварительных мер защиты в виде приостановления действия оспариваемого НПА, если оспариваемый акт или отдельные его положения не применяются в отношении истца. Кроме того, говорится в пояснительной записке, суды не имеют возможности применить в таких делах другие меры предварительной защиты по административному иску, кроме предусмотренных ст. 21 КАС, в частности обязать собственника земельного участка воздержаться от ведения какой-либо деятельности на территории земельных участков.
В случае принятия поправок, добавил Груздев, граждане, требующие включения тех или иных объектов в список памятников культуры, смогут добиваться гарантий сохранения данных объектов как минимум на время разбирательства.
Судебная практика
По данным Судебного департамента при Верховном суде, в 2022 г. суды удовлетворили 1468 ходатайств о приостановлении полностью или в части действия оспариваемого решения, 1206 – о запрете совершать определенные действия, 621 – о приостановлении действий судебного пристава-исполнителя, 2535 – по иным мерам предварительной защиты; в 2023 г. – 2512, 1724, 797 и 1638 соответственно.
Управляющий партнер Key Consulting Group, адвокат Вадим Егулемов в беседе с «Ведомостями» отметил, что наибольшее применение новое положение получит при разрешении споров о присвоении статуса объекта культурного наследия. Такие объекты, считает он, являются особой ценностью для общества и все отношения, связанные с их охраной, имеют свои особенности, которые обязательно нужно учитывать как при правотворчестве, так и при правоприменении.
«Иная правовая позиция фактически не обеспечивала бы защиту особо ценных объектов на период разрешения спора и приводила бы к образованию неприемлемых издержек, чреватых даже необратимыми последствиями в виде уничтожения культурных ценностей», – сказал Егулемов.
Поводом для разработки инициативы стало решение КС после жалобы градозащитника, коренного жителя поселка Токсово Ленинградской области Дмитрия Сергеева. Осенью 2020 г. областной комитет по культуре выпустил приказ об отказе во включении здания вокзала железнодорожной станции Токсово 1917 года постройки в перечень выявленных объектов культурного наследия, писали «Ведомости». Инициативная группа граждан во главе с Сергеевым обратилась в суд с иском о признании этого отказа недействительным. Истцы также попросили суд применить меры предварительной защиты в виде приостановления действия оспариваемого документа в связи с угрозой сноса здания. Но суд первой инстанции отказал им в этом ходатайстве, ссылаясь на нормы КАС, которые этого не предусматривают. Пока Сергеев пытался оспорить решение в вышестоящих инстанциях, здание снесли. А затем облсуд признал оспоренный приказ комитета недействующим.