Прокуратура потребовала приговорить экс-главу РВК Повалко к семи годам колонии

Согласно фабуле уголовного дела, писал «Коммерсантъ», в 2012 г. между РВК и ее «дочкой» в Великобритании КМС был заключен договор на приобретение почти 9,5 млн привилегированных акций за $5 млн у британской Soft Machines Inc. (занимается лицензированием и совместной разработкой продуктов на основе архитектуры VISC). Компания успела вернуть только $2 млн, отмечала газета, а в 2022 г. Soft Machines Inc. по договору должна была вернуть остальную сумму. Следователи, в свою очередь, посчитали, что Повалко не обеспечил своевременное возвращение полной суммы, несмотря на то, что только выполнял распоряжения совета директоров. Сам договор на приобретение акций подписывал занимавший до него пост главы РВК – Игорь Агамирзянов. Повалко стал руководителем в 2016 г. и, как считают следователи, должен был ускорить досрочный возврат средств в Россию средств. Впоследствии Повалко обвинили в перечислении со счетов RVC I LP 28 апреля 2017 г. $600 000. Эти деньги направили в Silicon Valley Bank американской компании Alion Energy, находившейся в стадии банкротства. Назад эти средства не вернулись, а сами вложения, считает следствие, не получили одобрения со стороны инвестиционного комитета РВК, его правления или совета директоров.