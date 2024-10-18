Прокуратура потребовала приговорить экс-главу РВК Повалко к семи годам колонии

Прокуратура потребовала приговорить экс-главу РВК Повалко к семи годам колонииПозднее 18 октября суд в Москве огласит ему приговор
Таганский суд Москвы 18 октября огласит приговор бывшему руководителю Российской венчурной компании (РВК) Александру Повалко. Государственный обвинитель в ходе прений сторон запросил для него наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима, а также запретить сроком на три года занимать должности в государственных и инвестиционных фондах, узнали «Ведомости».
Уголовное дело в отношении Повалко было возбуждено более четырех лет назад – летом 2020 г. Изначально следователи инкриминировали директору РВК злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ст. 201 УК), но затем ему вменили ч. 3 ст. 285 УК – злоупотребление должностными полномочиями также с тяжкими последствиями. После задержания за экс-главу РВК вступились коллеги – 22 венчурных инвестора подписали открытое письмо в поддержку.
Согласно фабуле уголовного дела, писал «Коммерсантъ», в 2012 г. между РВК и ее «дочкой» в Великобритании КМС был заключен договор на приобретение почти 9,5 млн привилегированных акций за $5 млн у британской Soft Machines Inc. (занимается лицензированием и совместной разработкой продуктов на основе архитектуры VISC). Компания успела вернуть только $2 млн, отмечала газета, а в 2022 г. Soft Machines Inc. по договору должна была вернуть остальную сумму. Следователи, в свою очередь, посчитали, что Повалко не обеспечил своевременное возвращение полной суммы, несмотря на то, что только выполнял распоряжения совета директоров. Сам договор на приобретение акций подписывал занимавший до него пост главы РВК – Игорь Агамирзянов. Повалко стал руководителем в 2016 г. и, как считают следователи, должен был ускорить досрочный возврат средств в Россию средств. Впоследствии Повалко обвинили в перечислении со счетов RVC I LP 28 апреля 2017 г. $600 000. Эти деньги направили в Silicon Valley Bank американской компании Alion Energy, находившейся в стадии банкротства. Назад эти средства не вернулись, а сами вложения, считает следствие, не получили одобрения со стороны инвестиционного комитета РВК, его правления или совета директоров.
Таганский суд не с первого раза смог рассмотреть уголовное дело Повалко по существу. В 2022 и в 2023 гг. суды два раза возвращали материалы в прокуратуру для устранения нарушений. Рассмотрение дела у судьи Светланы Спицыной заняло чуть более года.
Сам подсудимый свою вину не признал. Повалко заявлял, что не понимает, почему ему приходится отвечать за заключенные до него сделки.
В 2020 г. Тверской суд на время следствия отстранил Повалко от занимаемой должности. С 2021 г. в рамках реформы институтов развития РВК вошла в структуру Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). С того момента компания практически не попадала в поле зрения СМИ. В феврале 2022 г. «Ведомости» писали об отказе правительства выделить 2,5 млрд руб. на новый венчурный фонд РВК.
Дело Повалко – не единственное уголовное преследование в РВК. В марте 2024 г. Таганский суд вынес приговор бывшему директору департамента инвестиций, члену правления Яну Рязанцеву и соучредителю фонда Bright Capital Михаилу Чучкевичу. Суд им назначил 6 и 5,5 лет соответственно. Их обвиняли в хищении из РВК почти $23 млн под предлогом инвестиции средств в США. Эти деньги компания вложила в проект Alion Energy Inc. Кроме того, как сообщали в пресс-службе суда, гражданский иск РВК к Рязанцеву и Чучкевичу о возмещении вреда был удовлетворен частично, с них было взыскано солидарно почти 395 млн руб. Суд также обратил взыскание в счет погашения гражданского иска РВК а денежные средства в размере 2,1 млн руб. и $14 700, изъятые в ходе обыска в офисе ООО «Солар Менеджмент».