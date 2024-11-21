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Подрядчики Минобороны судятся за 24 млрд рублей

До ареста работу стройкомплекса курировал бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов
Галина Казакулова
Яна Суринская

Военно-строительная компания (ВСК) Минобороны подала в Арбитражный суд Москвы два иска к еще одному представителю отрасли, компании «Бамстройпуть», обнаружили «Ведомости» в судебной картотеке.

Первый иск на сумму 21,1 млрд руб. был зарегистрирован 11 ноября, второй – на 3 млрд руб. – 14 ноября. Суть исковых требований официально пока не раскрывается, но из практики можно предположить, что иски связаны с неустойками по госконтрактам. В качестве третьего лица, следует из базы, указано Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны. «Ведомости» направили запрос в ВСК, «Бамстройпуть» и Минобороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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