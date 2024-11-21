Подрядчики Минобороны судятся за 24 млрд рублей

Первый иск на сумму 21,1 млрд руб. был зарегистрирован 11 ноября, второй – на 3 млрд руб. – 14 ноября. Суть исковых требований официально пока не раскрывается, но из практики можно предположить, что иски связаны с неустойками по госконтрактам. В качестве третьего лица, следует из базы, указано Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны. «Ведомости» направили запрос в ВСК, «Бамстройпуть» и Минобороны.