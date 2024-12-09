Концерн «Покровский» хочет взыскать с бывшей совладелицы 82 млн рублей

До этого Чебанов неоднократно заявлял иски как к самому Коровайко, так и его родственникам, а также компаниям, входившим в «Покровский», и к самому концерну. Корпоративный конфликт между владельцами и их родственниками длится уже несколько лет: в октябре 2022 г. Ангелина Коровайко также подавала в арбитражный суд требование к Олегу Чебанову на 1,3 млрд руб. Тогда в ее иске говорилось, что ответчик – ее партнер по бизнесу, с февраля находящийся в СИЗО по обвинению в захвате имущества хозяйства «Агрокомплекс «Кущевский», должен компенсировать ей убыток, который он причинил компании «ТД «ВЭЛАН» (входит в «Покровский»).