Концерн «Покровский» хочет взыскать с бывшей совладелицы 82 млн рублей

Концерн «Покровский» хочет взыскать с бывшей совладелицы 82 млн рублейСудебные споры между экс-бенефициарами предприятия продолжаются
Арбитражный суд Краснодарского края зарегистрировал исковое заявление ООО ТД «Концерн «Покровский» к бывшей совладелице предприятия Ангелине Коровайко, обнаружили «Ведомости» в картотеке суда. Компания хочет взыскать с нее сумму свыше 82 млн руб., суть исковых требований пока не уточняется.
В качестве третьих лиц по иску заявлены Генпрокуратура и межрегиональное управление Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгее. Кроме того, следует из картотеки, истец просит в рамках иска наложить на эти средства обеспечительные меры.
В 2023 г. Лабинский городской суд обратил по иску Генпрокуратуры в доход государства имущество бенефициаров концерна «Покровский». Общая сумма конфискованных активов оценивалась в 500 млрд руб. Впоследствии по решению Росимущества управляющей компанией концерна стало ООО «Агрокомплекс Лабинский».
Уголовное дело в отношении Андрея Коровайко и Аркадия Чебанова было возбуждено еще в 2021 г. Следствие инкриминирует им особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК), создание организованного преступного сообщества (ст. 210 УК) и вымогательство (ст. 163 УК). В настоящий момент оба находятся в международном розыске. До передачи предприятия в государственную собственность, как отмечалось в иске надзорного ведомства, оно управлялось через доверенных лиц, а вырученные средства выводят за рубеж.
Родители Коровайко – Ангелина и Виктор также были среди бенефициаров концерна.
Что изъято
«Покровский» является одним из самых крупных агрохолдингов на юге России, специализирующихся на растениеводстве, животноводстве, производстве сахара и мясопереработке. Его агропромышленные комплексы расположены в 17 районах Краснодарского края.
Весной 2024 г. Арбитражный суд Ростовской области приступил к рассмотрению спора между Чебановым и его бывшим партнером Андреем Коровайко. Ему предъявили иск на 3 млрд руб. В настоящее время дело передано по подсудности в Краснодар. Решения по иску пока нет.
До этого Чебанов неоднократно заявлял иски как к самому Коровайко, так и его родственникам, а также компаниям, входившим в «Покровский», и к самому концерну. Корпоративный конфликт между владельцами и их родственниками длится уже несколько лет: в октябре 2022 г. Ангелина Коровайко также подавала в арбитражный суд требование к Олегу Чебанову на 1,3 млрд руб. Тогда в ее иске говорилось, что ответчик – ее партнер по бизнесу, с февраля находящийся в СИЗО по обвинению в захвате имущества хозяйства «Агрокомплекс «Кущевский», должен компенсировать ей убыток, который он причинил компании «ТД «ВЭЛАН» (входит в «Покровский»).
В октябре 2024 г. ситуация вокруг имущества концерна спровоцировала главную юридическую дискуссию года – о применении сроков давности по антикоррупционным искам. С запросом о проверке конституционности соответствующих положений Гражданского кодекса обратился Краснодарский краевой суд, рассматривающий жалобу на иск прокуратуры об изъятии у Коровайко 22 хозяйственных обществ общей стоимостью 9 млрд руб. в пользу государства.
В итоге Конституционный суд (КС) признал за надзорным органом право бессрочно конфисковывать имущество коррупционеров в доход государства. Срок исковой давности по таким искам должен существенно превышать уже установленные законом сроки (3 и 10 лет). При этом новая трактовка сроков не будет распространяться на иски, предъявленные из-за нарушения порядка приватизации, заключил КС.