Как осужденному получить положенные деньги из бюджета, решит Конституционный суд

Как осужденному получить положенные деньги из бюджета, решит Конституционный судОтбывающий наказание в колонии не может получить присужденные ему средства из-за отсутствия банковского счета
Конституционный суд (КС) рассмотрит жалобу на нормы Бюджетного кодекса и Кодекса административного судопроизводства (КАС), которые обязывают в исках о присуждении компенсации за счет бюджетных средств указывать реквизиты банковского счета взыскателя. Отбывающий наказание в хабаровской колонии Олег Левчук обратился в суд с требованием признать не соответствующими Конституции п. 2 ст. 242.1 Бюджетного кодекса и п. 10 ч. 2 ст. 252 КАС. «Ведомости» ознакомились с содержанием его жалобы.
Как указал заявитель, на основании оспариваемых положений суды не стали рассматривать административный иск о присуждении ему 113 000 руб. в качестве компенсации за затягивание исполнения судебного решения. Суды посчитали, что иск подлежит возвращению, поскольку в нем отсутствуют реквизиты банковского счета Левчука, на который должны быть перечислены денежные средства. При этом суды отказались использовать указанный Левчуком лицевой счет, который ему открыла бухгалтерия исправительного учреждения. При невозможности лично обратиться в банк заявитель мог сделать это через своего представителя, выдав ему доверенность на открытие банковского счета, уточнили суды.
По мнению Левчука, таким образом он был лишен права на судебную защиту. Заявитель считает, что суды не вошли в его положение как осужденного, у которого нет физической возможности лично открыть банковский счет, а также отсутствует представитель, через которого он мог бы это сделать.
В настоящем деле суды исходят из формального понимания закона, полагая, что к административному исковому заявлению должны быть приложены реквизиты исключительно банковского счета, но такой подход не может быть оправдан с точки зрения целей судебной защиты прав гражданина, уверен юрист Центра конституционного правосудия Иван Деркач. «Отсутствие у взыскателя банковского счета при наличии иного лицевого счета, предназначенного для получения средств и открытого в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом, не может стать препятствием для исполнения судебного акта», – подчеркнул он.
Юрист напомнил, что норма п. 2 ст. 242.1 Бюджетного кодекса уже не раз пыталась пройти «проверку на прочность» в КС, но безуспешно. В частности, в двух своих постановлениях КС уже отмечал, что механизм исполнения решений по искам к публично-правовым образованиям должен в первую очередь обеспечивать реальную возможность получить взыскателю все причитающееся ему по судебному акту. Деркач предположил, что и в третий раз КС не упустит случая обязать законодателя внести изменения в действующее регулирование.
Юрист Гарегин Митин предлагает посмотреть на предмет спора с другой стороны, а именно: допустимо ли возвращение административного иска, в случае если недостаток касается исполнения возможного решения суда. Например, если истец указал в заявлении номер банковского счета, но во время рассмотрения дела в суде он оказался заблокирован, арестован или вообще закрыт, т. е. к моменту принятия судебного решения счет стал непригодным для использования или перестал существовать. «Чем эта ситуация отличается от начальной, когда у административного истца нет банковского счета? Почему суд не может рассмотреть дело по существу в отсутствие номера банковского счета, который затем может быть представлен для перечисления компенсации?» – задается вопросом Митин.
Строго формально позиция судов вполне обоснованна – закон прямо предписывает административному истцу указывать реквизиты именно банковского счета, так что буквальная интерпретация нормы не предполагает иных решений суда, поясняет юрист Антон Тимченко. При этом он отмечает необходимость толкования КС смысла данной нормы, поскольку ее формальное требование становится причиной ограничения права на судебную защиту. «Ведь суд даже не рассматривает дело по существу. А у административного истца, отбывающего наказание, несмотря на теоретическую возможность открыть банковский счет через представителя, на практике такой возможности быть не может. Например, если исправительное учреждение находится в крайне труднодоступном месте», – уточнил юрист.