Как осужденному получить положенные деньги из бюджета, решит Конституционный суд

Юрист Гарегин Митин предлагает посмотреть на предмет спора с другой стороны, а именно: допустимо ли возвращение административного иска, в случае если недостаток касается исполнения возможного решения суда. Например, если истец указал в заявлении номер банковского счета, но во время рассмотрения дела в суде он оказался заблокирован, арестован или вообще закрыт, т. е. к моменту принятия судебного решения счет стал непригодным для использования или перестал существовать. «Чем эта ситуация отличается от начальной, когда у административного истца нет банковского счета? Почему суд не может рассмотреть дело по существу в отсутствие номера банковского счета, который затем может быть представлен для перечисления компенсации?» – задается вопросом Митин.