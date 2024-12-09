Прокуратура запросила 9 лет колонии для реставратора Соловецкого архипелага

Прокуратура запросила 9 лет колонии для реставратора Соловецкого архипелагаСуд 13 декабря огласит приговор Николаю Белякову
Государственный обвинитель в прениях сторон потребовал приговорить к 9 годам колонии бывшего гендиректора ООО «Архстроймеханизация» (ликвидировано) Николая Белякова, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с ходом судебного процесса. Компания подсудимого была одной из тех, кто в рамках федеральной госпрограммы «Культура России (2012–2018 гг.)» занимался масштабной реконструкцией объекта культурного наследия «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага».
Тушинский суд Москвы рассматривал уголовное дело в отношении Белякова более двух лет. В мае 2022 г. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение.
В 2013 г., как писал «Коммерсантъ», Беляков заключил договор с федеральным госучреждением «Центрреставрация» при Минкульте на реконструкцию объекта «Келейный корпус кирпичный с ледником». Это объект был построен в начале прошлого века на территории Свято-Сергиевского скита на острове Большая Муксалма. Следователи пришли к выводу, что у подчиненных Белякова не было необходимой квалификации для восстановления скита. Строители не соблюдали технические требования проектной документации и строительно-реставрационные правила.
Более того, стоимость работ увеличилась почти на 60 млн руб. Следствие полагает, что к смете были применены необоснованно завышенные коэффициенты. Таким образом, по версии следствия, эта сумма была похищена. Представитель прокуратуры также попросил суд назначить Белякову штраф и запретить в течение трех лет после отбытия наказания заниматься деятельностью, связанной с государственными контрактами.
Оглашение приговора назначено на 13 декабря, следует из картотеки суда.
Соловецкий архипелаг
Соловецкий архипелаг, состоящий из шести островов общей площадью более 300 кв. км, расположен в западной части Белого моря. В XV в. на Соловках был создан Соловецкий монастырь – крупнейший на Русском Севере. Также здесь расположены несколько церквей XVI–XIX вв. Архипелаг в 1992 г. был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 1995 г. – в перечень особо ценных объектов культурного наследия народов России.
Это одно из серии дел, возбужденных при этой реконструкции. В апреле 2024 г. «Ведомости» писали, что надзорное ведомство обратилось в Головинский суд Москвы с исковым заявлением об изъятии в доход государства для возмещения вреда, причиненного в рамках преступления о хищениях бюджетных средств при реконструкции Соловецкого монастыря. Сумма исковых требований составляет почти 20 млн руб.
Эту сумму Генпрокуратура хочет взыскать солидарно с четырех ответчиков, среди которых бывший начальник департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Владимир Цветнов и его заместитель Павел Мосолов. Решения по иску пока нет. О задержании чиновников стало известно в сентябре 2019 г.
«Для меня это полнейшая неожиданность», – заявил на тот момент министр культуры Владимир Мединский. В мае 2023 г. Мещанский районный суд Москвы признал Цветнова и Мосолова виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), им было назначено наказание от 2 до 4 лет колонии. По версии следствия, они похитили около 20 млн руб., которые выделялись на ремонт Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря.
В общей сложности на реконструкцию 70 объектов на архипелаге из бюджета выделили около 6 млрд руб. В конце 2017 г., когда была освоена примерно половина этой суммы, по поручению президента Генпрокуратура и Счетная палата провели проверку расходования средств, выделенных Минкультом на восстановление объектов на Соловках.