Прокуратура запросила 9 лет колонии для реставратора Соловецкого архипелага

В 2013 г., как писал «Коммерсантъ», Беляков заключил договор с федеральным госучреждением «Центрреставрация» при Минкульте на реконструкцию объекта «Келейный корпус кирпичный с ледником». Это объект был построен в начале прошлого века на территории Свято-Сергиевского скита на острове Большая Муксалма. Следователи пришли к выводу, что у подчиненных Белякова не было необходимой квалификации для восстановления скита. Строители не соблюдали технические требования проектной документации и строительно-реставрационные правила.