Суд приговорил экс-главу банка БКФ к 19 годам колонии

Суд приговорил экс-главу банка БКФ к 19 годам колонииОльга Миримская признана виновной во взяточничестве
Измайловский суд Москвы приговорил к 19 годам колонии бывшего председателя совета директоров банка БКФ и основателя компании «Русский продукт» Ольгу Миримскую. Согласно приговору суда, она признана виновной в даче следователю двух взяток в виде автомобилей и попытках дать еще три взятки судьям на общую сумму в $1,75 млн руб. Кроме того, ей назначен штраф в размере 400 млн рублей, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
В ходе прений сторон государственный обвинитель запрашивал для нее чуть более строгое наказание – в виде 20 лет колонии. Второму подсудимому – бывшему следователю подмосковного главка СКР Юрию Носову суд назначил наказание в виде 11 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 55 млн руб. Кроме того, судья Екатерина Степина запретила ему в течение 10 лет занимать должности в правоохранительных органах после отбытия наказания.
Суд также взыскал с Носова 1,6 млн руб. в доход государства (эквивалент суммы взяток) и конфисковал два автомобиля, ноутбук и смартфоны, полученные от Миримской.
Приговор пока в законную силу не вступил.
Судебный процесс длился почти полтора года. Дело слушалось в закрытом режиме. О задержании Миримской и Носова стало известно 16 декабря 2021 г. С того момента фигуранты находились под арестом.
По версии следствия, в 2016 г. Миримская подарила следователю Носову два подержанных автомобиля за то, чтобы он инициировал уголовное преследование бывшего сожителя банкира, совладельца платежной системы «Золотая корона» Николая Смирнова. Впоследствии его обвинили в похищении дочери Миримской, но в 2020 г. уголовное дело было прекращено за отсутствием в действиях Смирнова состава преступления.
Кроме того, как считает следствие, в 2014–2016 г. Миримская предпринимала попытки дать взятки судьям Пресненского суда Москвы и Девятого апелляционного арбитражного суда на общую сумму $1,75 млн. Банкир хотела, чтобы в ее пользу были вынесены решения в рамках спора по разделу имущества с бывшим супругом Алексеем Голубовичем.
Миримская с Носовым вину не признали. Подсудимая настаивала до конца процесса, что ее уголовное преследование «заказное». «По мнению обвиняемой, оно инициировано ее бывшим сожителем – совладельцем платежной системы "Золотая корона" Николаем Смирновым, как месть за возврат дочери, и Алексеем Голубовичем с целью завладения ее имуществом», – говорил ее адвокат Александр Чернов (цитата по ТАСС).
Как ожидается, приговор будет обжалован.
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