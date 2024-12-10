Суд приговорил экс-главу банка БКФ к 19 годам колонии

Центробанк отозвал лицензию у БКФ 15 ноября. По данным Центробанка, кредитная организация нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России. В связи с этим ЦБ РФ в течение года дважды вводил для БКФ ограничения на привлечение средств вкладчиков. Банк также нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, банк был вовлечен в проведение клиентами подозрительных операций, направленных на вывод средств за рубеж. На протяжении длительного времени деятельность банка характеризовалась низким качеством активов, неэффективной бизнес-моделью и хронической убыточностью, что приводило к сокращению масштабов деятельности и уменьшению капитала.