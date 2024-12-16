Правительство установит критерии эффективности БАДов

Помимо этого правительство сможет устанавливать особенности применения БАДов в РФ для профилактики заболеваний, сохранения и укрепления здоровья человека. А также особенности регистрации добавок к пище. Как уточняется в поправках, это нужно для упрощенного порядка передачи Роспотребнадзору, в том числе в электронном виде, результатов исследований образцов БАДов, проведенных в аккредитованных испытательных лабораториях на территории России, и других документов, которые подтверждают соответствие требованиям техрегламентов Евразийского экономического союза. Формулировки о полномочиях правительства в этой части установления особенностей регистрации добавок были уточнены таким образом, чтобы «не ущемлять права отечественных производителей», следует из материалов к доработанному законопроекту.