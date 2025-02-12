Сервисы такси предупредили о трудностях внедрения льгот для проезда с детьми

Сервисы такси предупредили о трудностях внедрения льгот для проезда с детьмиПроработать меры ранее поручил президент Путин
В запуске льготных тарифов на перевозки многодетных семей в такси агрегаторы таких услуг нашли ряд сложностей – начиная от отсутствия в законодательстве механизма госрегулирования цен и заканчивая нехваткой вместительных автомобилей. Президент Владимир Путин дал поручения на эту тему после Госсовета по вопросам поддержки семей 20 декабря 2024 г.
Тогда глава исполнительного комитета «Народного фронта» Михаил Кузнецов заявил о завышенных в 1,5 раза ценах на такси с детским креслом. До 15 марта 2025 г. премьер-министр Михаил Мишустин и губернаторы должны провести анализ и представить предложения по повышению доступности перевозок в такси семей с детьми, в том числе многодетных, а также обеспечению их детскими креслами. Помимо этого Путин ждет идеи по льготным тарифам для многодетных семей. Кузнецов говорил в декабре 2024 г., что следует предложить агрегаторам такси снизить собственную комиссию на перевозку семей с детьми, чтобы заинтересовать водителей не отказываться от заказов.