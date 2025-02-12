Сервисы такси предупредили о трудностях внедрения льгот для проезда с детьми

Тогда глава исполнительного комитета «Народного фронта» Михаил Кузнецов заявил о завышенных в 1,5 раза ценах на такси с детским креслом. До 15 марта 2025 г. премьер-министр Михаил Мишустин и губернаторы должны провести анализ и представить предложения по повышению доступности перевозок в такси семей с детьми, в том числе многодетных, а также обеспечению их детскими креслами. Помимо этого Путин ждет идеи по льготным тарифам для многодетных семей. Кузнецов говорил в декабре 2024 г., что следует предложить агрегаторам такси снизить собственную комиссию на перевозку семей с детьми, чтобы заинтересовать водителей не отказываться от заказов.