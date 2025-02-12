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Сервисы такси предупредили о трудностях внедрения льгот для проезда с детьми

Проработать меры ранее поручил президент Путин
Виталий Крюков
Александр Волобуев
Родители жалуются на высокие цены на такси с детскими креслами и долгое ожидание
Родители жалуются на высокие цены на такси с детскими креслами и долгое ожидание / Максим Богодвид / РИА Новости

В запуске льготных тарифов на перевозки многодетных семей в такси агрегаторы таких услуг нашли ряд сложностей – начиная от отсутствия в законодательстве механизма госрегулирования цен и заканчивая нехваткой вместительных автомобилей. Президент Владимир Путин дал поручения на эту тему после Госсовета по вопросам поддержки семей 20 декабря 2024 г.

Тогда глава исполнительного комитета «Народного фронта» Михаил Кузнецов заявил о завышенных в 1,5 раза ценах на такси с детским креслом. До 15 марта 2025 г. премьер-министр Михаил Мишустин и губернаторы должны провести анализ и представить предложения по повышению доступности перевозок в такси семей с детьми, в том числе многодетных, а также обеспечению их детскими креслами. Помимо этого Путин ждет идеи по льготным тарифам для многодетных семей. Кузнецов говорил в декабре 2024 г., что следует предложить агрегаторам такси снизить собственную комиссию на перевозку семей с детьми, чтобы заинтересовать водителей не отказываться от заказов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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