Медицинские университеты усилили позиции в локальном рейтинге вузов RAEX

Например, по итогам 2023 г. дефицит врачей в РФ составлял 29 000 человек, среднего медицинского персонала – 63 000, сообщала замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова 10 июня 2024 г. (цитата по ТАСС). Во время заседания Совета по науке и образованию президент РФ Владимир Путин указал на нехватку в российских школах учителей математики (33,2%) и физики (24,1%), приводил его слова 10 февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Серьезной проблемой системы среднего профессионального образования в РФ является кадровое обеспечение педагогами-практиками, писали «Ведомости» в сентябре 2024 г. со ссылкой на исследование Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Их число с 2017 по 2023 г. сократилась более чем на четверть (на 26,9%) до 20 400 сотрудников, так как мастера производственного обучения уходят в реальный сектор экономики за более высокими зарплатами.