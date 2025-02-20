Медицинские университеты усилили позиции в локальном рейтинге вузов RAEX

Медицинские университеты усилили позиции в локальном рейтинге вузов RAEXВместе с ними поднялись выше и педагогические образовательные учреждения
Медицинские и педагогические университеты усилили в 2025 г. свои позиции в локальном рейтинге российских вузов RAEX в сравнении с аналогичными данными за 2024 г. В некоторых федеральных округах университеты, готовящие учителей и медиков, впервые стали лидерами рейтинга. Результаты опубликованы на сайте рейтингового агентства.
RAEX («РАЭКС-аналитика») составляет локальный рейтинг вузов РФ ежегодно с 2021 г. (исключение – 2022 г.). Его основные показатели связаны со значимостью университета для региона: средний вступительный балл абитуриентов на очную форму обучения, объем привлеченных средств на научные исследования и разработки, доля студентов университета от общего числа обучающихся в вузах региона и т. д. Также в нем снижена значимость важных для глобальных рейтингов критериев: научные публикации и их цитирование, показатели международной интеграции и др.
Первым в рейтинге по Приволжскому федеральному округу в 2025 г. стал Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина, он сместил с первой строчки Вятский государственный университет. В то же время с 8-го на 6-е место поднялся за год Кировский государственный медицинский университет, а в десятку лидеров рейтинга впервые вошли Оренбургский государственный медицинский университет и Ижевская государственная медицинская академия.
В рейтинге по Центральному федеральному округу лидером с 2021 г. остается Российская экономическая школа. Ярославский государственный медицинский университет за последний год поднялся с 8-го на 4-е место. Седьмую строчку в 2025 г. занял Смоленский государственный медицинский университет, в прошлом году он находился на 14-й позиции рейтинга.
Еще два медвуза третий год подряд сохраняют первые места в рейтингах по Дальневосточному и Южному федеральным округам: Тихоокеанский и Кубанский государственные медицинские университеты соответственно. А главную позицию в списке по Сибирскому федеральному округу впервые занял Новосибирский государственный педагогический университет.
Ставропольский государственный медицинский университет сохраняет 1-е место среди вузов Северо-Кавказского федерального округа с 2024 г., при этом в этом году до 2-го места в списке впервые добрался Дагестанский государственный медицинский университет. В топ-10 по округу также вошли еще два медвуза.
На Урале лидером рейтинга с 2023 г. остается Челябинский государственный университет, а 4-е и 6-е места в списке 2025 г. заняли педвузы. В Северо-Западном федеральном округе с 4-го на 2-е место переместился Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет, а 1-е место еще с 2021 г. занимает Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж. И. Алфёрова.
Техническим вузам поменять свои позиции в рейтинге не удалось, пишут авторы рейтинга. По их словам, одинаковое количество таких учреждений как потеряло, так и улучшило позиции в рейтинге. Еще более половины классических университетов (имеют факультеты по разным направлениям) ухудшили положение по сравнению с результатами прошлого года.
Директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев связывает усиление позиций медицинских и педагогических вузов с системными мерами господдержки в сферах здравоохранения и образования. Они в том числе направлены на подготовку будущих кадров.
Например, по итогам 2023 г. дефицит врачей в РФ составлял 29 000 человек, среднего медицинского персонала – 63 000, сообщала замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова 10 июня 2024 г. (цитата по ТАСС). Во время заседания Совета по науке и образованию президент РФ Владимир Путин указал на нехватку в российских школах учителей математики (33,2%) и физики (24,1%), приводил его слова 10 февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Серьезной проблемой системы среднего профессионального образования в РФ является кадровое обеспечение педагогами-практиками, писали «Ведомости» в сентябре 2024 г. со ссылкой на исследование Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Их число с 2017 по 2023 г. сократилась более чем на четверть (на 26,9%) до 20 400 сотрудников, так как мастера производственного обучения уходят в реальный сектор экономики за более высокими зарплатами.
В результате медицинские и педагогические вузы работают и над повышением качества обучения, что доказывает рост среднего балла ЕГЭ, необходимого для поступления. За последние 3–4 года, по словам Терентьева, он вырос примерно на 10 баллов. Таким образом, в университеты поступают более подготовленные абитуриенты. Качество приема серьезно растет в технических вузах, продолжил он. Результаты пока заметны на уровне возрастающих средних баллов абитуриентов, но через 2–3 года они будут конвертированы в качественные научные исследования и разработки, считает Терентьев.
Региональным университетам также отдается предпочтение при распределении контрольных цифр приема по профессиям и специальностям – это тоже часть политики со стороны Министерства науки и высшего образования, добавил он. При этом, для того чтобы локальные вузы могли в полной мере конкурировать с федеральными, надо проводить изменения и вне сферы образования. В частности, улучшать общую инфраструктуру и уровень жизни регионов. Такие меры уже проводятся на Дальнем Востоке, где реализуются мастер-планы, предусматривающие масштабную реновацию 25 городов. Это поможет макрорегиону изменить миграционные тренды, уверен Терентьев.