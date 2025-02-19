Число частных вузов впервые за семь лет начало расти

Число частных вузов впервые за семь лет начало растиБизнес открывает собственные университеты из-за дефицита кадров, поясняют эксперты
Количество частных российских вузов в 2024 г. впервые за семь лет (с 2017 г.) начало расти. По итогам прошлого года их число выросло на 5,1% по сравнению с 2023 г. до 347 учреждений. Такие данные следуют из результатов исследования Центра экономики непрерывного образования (ЦЭНО) РАНХиГС (есть у «Ведомостей»). Мониторинг велся на данных из сводных статистических форм, опубликованных на сайте Министерства науки и высшего образования.
В 2017–2024 гг. количество коммерческих вузов вместе с филиалами сократилось почти на 21% до 347 учреждений – они закрывались ежегодно, следует из результатов исследования. Исключением был лишь 2022 год, когда число негосударственных вузов выросло, но всего на 2% в сравнении с предыдущим 2021 годом до 332 учреждений. Не исключено, что этот всплеск был связан с началом спецоперации и мобилизацией, сказала «Ведомостям» профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.
В 2017–2024 гг. уменьшалось и число государственных вузов – на 6% до 924 учреждений. Тенденция на сокращение возникла после начала оптимизации системы высшего образования в 2008 г., пишут авторы исследования. В госсекторе процесс шел в основном за счет слияния, а в частном – исключительно за счет закрытия.
В частном вузе России учится в среднем 4700 студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры, сказано в исследовании. Меньше четверти студентов таких вузов (24%) учились очно в 2024 г., большинство же из них выбрало заочную (27,7%) и очно-заочную (48,3%) формы обучения. Для сравнения: в государственных вузах учится очно большинство студентов (67,2%). Еще четверть зачислена на заочную форму обучения (24,9%), а остальные – на очно-заочную (7,8%).
Рост числа частных вузов в 2024 г. можно в том числе объяснить «относительно невысокой стоимостью обучения» в них по сравнению с платным образованием в государственных учреждениях, пояснила старший научный сотрудник ЦЭНО РАНХиГС Татьяна Блинова.
Опрошенные «Ведомостями» представители частных вузов говорят, что крупные компании стали активнее инвестировать в высшее образование, что тоже повлияло на появление новых негосударственных учреждений. Учебная программа таких университетов связана «с реальными задачами» индустрии, отмечает исполнительный президент Глобального университета Рыбакова Елена Морозова. Выбирают учебу в частных вузах те студенты, для которых важны «связь с бизнесом» и практическая направленность учебной программы, дополнила она.
Компании также открывают свои вузы из-за того, что обеспокоены недостатком кадров по необходимым для них специальностям, продолжает руководитель центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский. Студенты таких вузов редко выбирают очную форму обучения, потому что хотят совмещать учебу с работой, поясняет он. Не каждый государственный университет готов адаптировать расписание под работающих студентов, уточняет Иванинский.
Впрочем, президент Владимир Путин предложил ввести индивидуальные учебные планы в вузах для тех студентов, которые совмещают обучение с работой по специальности, на заседании совета при президенте по науке и образованию 6 февраля. Совмещение учебы и работы «становится нормой для большого количества студентов» и «заслуживает уважения», отметил он.
В России появляются и небольшие частные университеты, в работу которых инвестирует бизнес, продолжает директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев. Такие учреждения набирают «очень качественный» контингент студентов и дают им сильное образование, говорит он. Такая тенденция «не очень типична» для отечественной системы образования, подчеркивает эксперт. Например, в 1990-е и 2000-е гг. в России тоже был всплеск частных вузов, но они были, по сути, «фабриками выдачи дипломов», дополняет Терентьев. Уже позже государство лишило лицензий такие заведения и они закрылись, говорит эксперт.
Сокращение числа частных вузов в 2017–2023 гг. также связано с тем, что среди россиян уменьшился платежеспособный спрос на такое образование, рассказала Абанкина. В то же время сейчас наблюдается другой тренд: государственные вузы стали чаще открывать платные программы, которые востребованы именно со стороны родителей абитуриентов, продолжает она.
Часто негосударственные вузы выбирают уже получившие образование россияне, которые хотят получить новые компетенции без потери работы, говорит Абанкина. Рост потребности в частных вузах эксперт также связывает с нежеланием некоторых россиян подпасть под мобилизацию: так, они могут поступить на очно-заочную форму обучения, продолжая работать. При этом невозможно» создать хороший вуз «в одночасье», отмечает она.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Минобрнауки с просьбой пояснить причину уменьшения частных вузов в России в 2017–2023 гг. и рост числа таких учреждений в 2024 г.