Число частных вузов впервые за семь лет начало расти

В России появляются и небольшие частные университеты, в работу которых инвестирует бизнес, продолжает директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев. Такие учреждения набирают «очень качественный» контингент студентов и дают им сильное образование, говорит он. Такая тенденция «не очень типична» для отечественной системы образования, подчеркивает эксперт. Например, в 1990-е и 2000-е гг. в России тоже был всплеск частных вузов, но они были, по сути, «фабриками выдачи дипломов», дополняет Терентьев. Уже позже государство лишило лицензий такие заведения и они закрылись, говорит эксперт.