Дагестан лишат исключительного права определять перечень малочисленных народов

Дагестан лишат исключительного права определять перечень малочисленных народовЧисленность некоторых из них превышает предельно установленный законом уровень
Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разработало поправки в закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ», призванные унифицировать порядок формирования единого перечня таких этносов. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В частности, ведомство предлагает лишить главу Дагестана уникального полномочия по определению количественных и иных особенностей коренных малочисленных народов республики и установлению перечня этих народов.
Это право предусмотрено ст. 1 закона, «учитывая уникальность этнического состава населения Республики Дагестан по числу проживающих на ее территории народов». В то время как по общему правилу единый перечень коренных малочисленных народов утверждается правительством РФ по предложению ФАДН на основании представлений глав субъектов, на территориях которых проживают эти народы, в Дагестане список с последующим включением его в единый перечень коренных малочисленных народов устанавливает глава республики.
ФАДН предлагает заменить формулировку из ст. 1 закона на следующую: «Порядок подготовки и внесения представлений высших должностных лиц субъектов РФ о внесении изменений и дополнений в единый перечень коренных малочисленных народов РФ устанавливается уполномоченным органом (ФАДН. – «Ведомости»)». «Законопроектом предполагается, что включение народов, проживающих на территории Республики Дагестан, в единый перечень будет осуществляться в общем порядке по предложению уполномоченного органа на основании представления высшего должностного лица Республики Дагестан», – говорится в пояснительной записке.
Народы Дагестана
На территории Дагестана проживают представители свыше 30 коренных национальностей, более 110 наций и народностей. Численность наций и народностей, составляющих 1,2% населения республики, насчитывает от нескольких сотен человек до единиц. Постановлением госсовета Дагестана от 18 октября 2000 г. коренными малочисленными народами региона были признаны аварцы, агулы, азербайджанцы, даргинцы, кумыки, лакцы, лезгины, таты, табасаранцы, ногайцы, рутульцы, русские, цахуры, чеченцы-акинцы. По данным переписи населения 2010 г., представители большинства этих этносов являются наиболее многочисленными национальностями Дагестана.
Отмечается, что изменение позволит обеспечить реализацию принципа равноправия субъектов между собой, а также во взаимоотношениях с федеральными органами исполнительной власти в части обеспечения гарантий прав коренных малочисленных народов. До 2020 г. полномочием по определению количественных и иных особенностей коренных малочисленных народов Дагестана и установлению перечня этих народов был наделен госсовет республики. Депутаты ранее включили в перечень ряд народов, численность которых, по данным переписей населения 2002, 2010, 2020 гг., «значительно превышает» установленную законом предельную планку в 50 000 человек, говорится в пояснительной записке.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу правительства Дагестана.
Вопрос особого подхода к определению коренных малочисленных народов Дагестана нужно обсудить путем консультаций и либо привести в соответствие закону этот перечень в республике, либо внести изменения в федеральный закон по поводу отнесения их к данной категории, говорит председатель комиссии Общественной палаты по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зорин. По его оценке, эта «проблема сложная», но решаемая именно после обсуждений. «Времена меняются, меняются требования. И это не единственный закон, который нуждается в уточнении. Предстоит большая законотворческая работа по совершенствованию всей базы государственной национальной политики», – сказал Зорин «Ведомостям».
По мнению эксперта, законодателю следует не «торопиться со скороспелыми решениями, а дождаться выхода этого документа – он ожидается в текущем году».
В случае принятия законопроекта ФАДН в первом чтении он по думской практике будет разослан во все субъекты Федерации для направления отзывов, говорит член президиума Совета при президенте по межнациональным отношениям депутат Госдумы Виктор Водолацкий («Единая Россия»). «Когда мы получим от наших коллег из Дагестана отзыв, будем регулировать. Или Дагестан согласится с законопроектом, который вносит ФАДН», – сказал он «Ведомостям».