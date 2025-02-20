Дагестан лишат исключительного права определять перечень малочисленных народов

Вопрос особого подхода к определению коренных малочисленных народов Дагестана нужно обсудить путем консультаций и либо привести в соответствие закону этот перечень в республике, либо внести изменения в федеральный закон по поводу отнесения их к данной категории, говорит председатель комиссии Общественной палаты по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зорин. По его оценке, эта «проблема сложная», но решаемая именно после обсуждений. «Времена меняются, меняются требования. И это не единственный закон, который нуждается в уточнении. Предстоит большая законотворческая работа по совершенствованию всей базы государственной национальной политики», – сказал Зорин «Ведомостям».