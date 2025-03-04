Имущество экс-гендиректора ООО «Гугл» на 232,7 млн рублей арестовано

Как рассказал «Ведомостям» партнер адвокатского бюро «Арт де Лекс» Артур Зарубян, принятие обеспечительных мер по требованию о привлечении к субсидиарной ответственности в виде ареста активов привлекаемых к ответственности топ-менеджеров должника – довольно стандартная практика для процедур банкротства, особенно если речь идет о заявлении государственных (квазигосударственных) структур типа налоговых органов или ГК АСВ, и дело о банкротстве ООО «Гугл» – не исключение. По его словам, налоговый орган является основным реестровым кредитором, контролирующим более 95% требований, включенных в реестр требований кредиторов ООО «Гугл». Требования налогового органа основаны на штрафах и подтверждены вступившими в законную силу судебными актами, отметил он.