Имущество экс-гендиректора ООО «Гугл» на 232,7 млн рублей арестовано

Имущество экс-гендиректора ООО «Гугл» на 232,7 млн рублей арестованоПо мнению управляющего, мера нужна для сохранения возможности удовлетворения требований кредиторов
Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество бывшего гендиректора ООО «Гугл» Юлии Соловьевой, которое оценивается в 232,8 млн руб., а также на четыре ее автомобиля на 13,5 млн руб. Об этом говорится в определении суда, которое есть в распоряжении «Ведомостей».
В документе отмечено, что рассматривается заявление конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского, который попросил привлечь солидарно к субсидиарной ответственности по обязательствам должника Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited, Соловьеву, бывших гендиректоров Дэвида Мунро Снэддона, Дасаро Биондо Карло Сальваторе Мариа, а также бывшего топ-менеджера Юлию Рамазанову. Таляровский также просил приостановить рассмотрение заявления в части определения размера ответственности. 25 февраля в Арбитражный суд поступило ходатайство ФНС России (в лице МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 7) о принятии обеспечительных мер в отношении имущества Соловьевой.
Заявитель указал, что обеспечительные меры поспособствуют тому, чтобы у кредиторов сохранилась возможность получения удовлетворения своих требований. Отмечается, что уже зафиксированы факты отчуждения ряда объектов имущества Соловьевой во время осуществления процедуры банкротства. Речь о земельном участке и жилом доме в подмосковной Истре, а также мотоцикле BMW.
В определении отмечается, что, как полагает уполномоченный орган, в этой ситуации запрет на отчуждение имущества и наложение ареста на имеющиеся денежные средства, а также на те, что поступят в будущем на расчетные счета в пределах суммы иска, не нарушают прав собственника. Обеспечительные меры в целом «направлены на сохранение существующего положения и обеспечение баланса интересов заинтересованных сторон до разрешения спора по существу».
Как рассказал «Ведомостям» партнер адвокатского бюро «Арт де Лекс» Артур Зарубян, принятие обеспечительных мер по требованию о привлечении к субсидиарной ответственности в виде ареста активов привлекаемых к ответственности топ-менеджеров должника – довольно стандартная практика для процедур банкротства, особенно если речь идет о заявлении государственных (квазигосударственных) структур типа налоговых органов или ГК АСВ, и дело о банкротстве ООО «Гугл» – не исключение. По его словам, налоговый орган является основным реестровым кредитором, контролирующим более 95% требований, включенных в реестр требований кредиторов ООО «Гугл». Требования налогового органа основаны на штрафах и подтверждены вступившими в законную силу судебными актами, отметил он.
Зарубян добавил, что до лета 2016 г. Соловьева была гендиректором ООО «Гугл», потом также занимала значимые позиции – на дату ухода Google из России в марте 2022 г. была управляющим директором.
«Как следует из заявления о привлечении к субсидиарной ответственности, конкурсный управляющий ООО «Гугл» рассматривает госпожу Соловьеву как фактического руководителя должника. Таким образом, такое решение суда с учетом имеющейся практики является ожидаемым», – сказал Зарубян.
19 февраля Арбитражный суд Москвы удовлетворил в приоритетном порядке требования бывших сотрудников ООО «Гугл». В октябре прошлого года Таляровский обратился суд с просьбой разрешить удовлетворить требования бывших работников организации в приоритетном порядке по отношению к требованиям текущих кредиторов (возникшим после возбуждения дела о банкротстве, в их числе находится большинство российских телеканалов). Закон устанавливает иную очередность – интересы работников могут быть удовлетворены только после удовлетворения требований текущих кредиторов.
В октябре 2023 г. ООО «Гугл» (российская «дочка» Google) было признано банкротом. «Ведомости» писали, что компания задолжала кредиторам 53,6 млрд руб.