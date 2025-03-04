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Имущество экс-гендиректора ООО «Гугл» на 232,7 млн рублей арестовано

По мнению управляющего, мера нужна для сохранения возможности удовлетворения требований кредиторов
Инна Шульгина
Яна Суринская
Екатерина Ширинкина / для Ведомостей
Екатерина Ширинкина / для Ведомостей

Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество бывшего гендиректора ООО «Гугл» Юлии Соловьевой, которое оценивается в 232,8 млн руб., а также на четыре ее автомобиля на 13,5 млн руб. Об этом говорится в определении суда, которое есть в распоряжении «Ведомостей».

В документе отмечено, что рассматривается заявление конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского, который попросил привлечь солидарно к субсидиарной ответственности по обязательствам должника Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited, Соловьеву, бывших гендиректоров Дэвида Мунро Снэддона, Дасаро Биондо Карло Сальваторе Мариа, а также бывшего топ-менеджера Юлию Рамазанову. Таляровский также просил приостановить рассмотрение заявления в части определения размера ответственности. 25 февраля в Арбитражный суд поступило ходатайство ФНС России (в лице МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 7) о принятии обеспечительных мер в отношении имущества Соловьевой.

Заявитель указал, что обеспечительные меры поспособствуют тому, чтобы у кредиторов сохранилась возможность получения удовлетворения своих требований. Отмечается, что уже зафиксированы факты отчуждения ряда объектов имущества Соловьевой во время осуществления процедуры банкротства. Речь о земельном участке и жилом доме в подмосковной Истре, а также мотоцикле BMW.

В определении отмечается, что, как полагает уполномоченный орган, в этой ситуации запрет на отчуждение имущества и наложение ареста на имеющиеся денежные средства, а также на те, что поступят в будущем на расчетные счета в пределах суммы иска, не нарушают прав собственника. Обеспечительные меры в целом «направлены на сохранение существующего положения и обеспечение баланса интересов заинтересованных сторон до разрешения спора по существу».

Как рассказал «Ведомостям» партнер адвокатского бюро «Арт де Лекс» Артур Зарубян, принятие обеспечительных мер по требованию о привлечении к субсидиарной ответственности в виде ареста активов привлекаемых к ответственности топ-менеджеров должника – довольно стандартная практика для процедур банкротства, особенно если речь идет о заявлении государственных (квазигосударственных) структур типа налоговых органов или ГК АСВ, и дело о банкротстве ООО «Гугл» – не исключение. По его словам, налоговый орган является основным реестровым кредитором, контролирующим более 95% требований, включенных в реестр требований кредиторов ООО «Гугл». Требования налогового органа основаны на штрафах и подтверждены вступившими в законную силу судебными актами, отметил он.

Зарубян добавил, что до лета 2016 г. Соловьева была гендиректором ООО «Гугл», потом также занимала значимые позиции – на дату ухода Google из России в марте 2022 г. была управляющим директором.

«Как следует из заявления о привлечении к субсидиарной ответственности, конкурсный управляющий ООО «Гугл» рассматривает госпожу Соловьеву как фактического руководителя должника. Таким образом, такое решение суда с учетом имеющейся практики является ожидаемым», – сказал Зарубян.

19 февраля Арбитражный суд Москвы удовлетворил в приоритетном порядке требования бывших сотрудников ООО «Гугл». В октябре прошлого года Таляровский обратился суд с просьбой разрешить удовлетворить требования бывших работников организации в приоритетном порядке по отношению к требованиям текущих кредиторов (возникшим после возбуждения дела о банкротстве, в их числе находится большинство российских телеканалов). Закон устанавливает иную очередность – интересы работников могут быть удовлетворены только после удовлетворения требований текущих кредиторов.

В октябре 2023 г. ООО «Гугл» (российская «дочка» Google) было признано банкротом. «Ведомости» писали, что компания задолжала кредиторам 53,6 млрд руб.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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