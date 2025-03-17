Монетизировавшим льготу пациентам предлагают не выдавать бесплатные лекарства

Монетизировавшим льготу пациентам предлагают не выдавать бесплатные лекарстваСейчас получить оба вида помощи удается из-за дублирования федеральной и региональной льготы
Председатель комитета Совета Федерации (СФ) по экономической политике Андрей Кутепов предложил сузить перечень льготников, которым выдают лекарства бесплатно или с 50%-ной скидкой по программе регионального льготного обеспечения (регулируется постановлением правительства № 890). А именно: исключить из этого списка граждан, получивших денежную компенсацию взамен бесплатных лекарств по закону № 178 о государственной соцпомощи.
Сенатор разработал соответствующие поправки в постановление № 890 и направил свои предложения вице-премьеру Татьяне Голиковой (документы есть в распоряжении «Ведомостей», их подлинность подтвердил представитель Кутепова). В правительстве от комментариев отказались.
По постановлению № 890 льготников обеспечивают бесплатными лекарствами (или с 50%-ной скидкой) за счет средств бюджетов субъектов. По закону № 178 о государственной соцпомощи – за счет федерального бюджета. Причем в последнем случае у граждан есть выбор: получить бесплатные лекарства (или со скидкой) либо денежную компенсацию.
При этом некоторые группы получателей совпадают в обоих документах. Среди них, например, участники Великой Отечественной войны, блокадники, труженики тыла, ветераны боевых действий и лица, подвергшиеся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС.
«Например, в Санкт-Петербурге отказались от социальной услуги по лекарственному обеспечению около 75% граждан [льготных категорий по закону № 178], выбрав денежную компенсацию», – пишет сенатор в письме Голиковой. Субъекты же обязаны обеспечить за счет средств региональных бюджетов по постановления № 890 граждан, уже монетизировавших свое право на получение соцпомощи. Это, как отмечается в письме, «увеличивает нагрузку на бюджет региона и существенно ущемляет права «региональных льготников» на получение лекарственных препаратов».
Закон № 178 предусматривает, что льготников должны обеспечивать необходимыми лекарствами в объеме «не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)». Наряду с этим по постановлению № 890, как указывает Кутепов, все категории граждан из перечня групп населения, а также лица со СПИДом и ВИЧ, онкологией, диабетом, психическими и прочими заболеваниями обеспечиваются «всеми лекарственными средствами».
Граждане пользуются недостатками действующего законодательства для получения «личной материальной выгоды в виде компенсации «морального вреда», обращаясь в суды», утверждает Кутепов в письме вице-премьеру.
Сколько тратят на льготников
Кроме того, ряд положений в постановлении № 890 устарели, считает сенатор. В качестве примера привел иск жительницы Белгородской области к комитету по здравоохранению Санкт-Петербурга. Она не зарегистрирована в городе, страдает сахарным диабетом и потребовала возместить ей моральный вред (750 000 руб.) за то, что ее по льготе не обеспечили этиловым спиртом и рядом лекарств. При этом сейчас пациенты в Санкт-Петербурге используют автоматические инъекторы с бактерицидными веществами, а применение шприцов и этилового спирта считается устаревшим способом.
Кутепов также хочет скорректировать в постановлении перечень бесплатных препаратов и медизделий для больных диабетом. Сейчас туда входят все лекарственные средства, этиловый спирт (100 г в месяц), средства диагностики, инсулиновые шприцы и др. Вместо перечисленного льготники смогут получить препараты, которые включены в перечень, утвержденный территориальной программой госгарантий бесплатного оказания медпомощи.
По Конституции нельзя ухудшать положение декретированных групп населения (в данном случае льготников. – «Ведомости»), в том числе тех, у кого на сегодняшний день есть несколько вариантов получения лекарств, – такой ответ и дадут на инициативу Кутепова, считает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. На этот фактор обращает внимание и управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев, который согласен с тем, что инициатива способна решить проблему частичного дублирования норм и снизит нагрузку на бюджеты.
Разъяснение по поводу дублирования льгот делало в 2006 г. еще Минздравсоцразвития. В его письме № 489-ВС сказано, что граждане вправе получать лекарственное обеспечение по двум основаниям.
«Ведомости» направили запрос в Минздрав, Росздравнадзор и комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга для уточнения актуального числа льготополучателей, количества случаев дублирования двух льгот и обращений в суды, а также планов по изменению данной системы.