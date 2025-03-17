Монетизировавшим льготу пациентам предлагают не выдавать бесплатные лекарства

Кроме того, ряд положений в постановлении № 890 устарели, считает сенатор. В качестве примера привел иск жительницы Белгородской области к комитету по здравоохранению Санкт-Петербурга. Она не зарегистрирована в городе, страдает сахарным диабетом и потребовала возместить ей моральный вред (750 000 руб.) за то, что ее по льготе не обеспечили этиловым спиртом и рядом лекарств. При этом сейчас пациенты в Санкт-Петербурге используют автоматические инъекторы с бактерицидными веществами, а применение шприцов и этилового спирта считается устаревшим способом.