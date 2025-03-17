Из структуры РАН исключат региональные научные центры

Из структуры РАН исключат региональные научные центрыПри этом туда могут войти организации, обеспечивающие централизованную подписку на научные издания и базы данных
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила инициативу, которая предполагает исключение региональных научных центров из структуры Российской академии наук (РАН). Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в Белом доме. Законопроект разработало правительство (вопрос курирует вице-премьер Дмитрий Чернышенко).
Изменения коснутся закона о Российской академии наук от 2013 г. По действующему законодательству в структуру РАН входят ее региональные отделения, научные центры и представительства. Правительство предлагает исключить из закона положения о региональных научных центрах.
Свое предложение оно объясняет тем, что единая позиция о задачах и функциях региональных научных центров не выработана. Кроме того, ранее предлагаемые РАН функции для региональных центров уже реализуются самой академией, ее региональными отделениями или подведомственными Минобрнауки научными организациями, говорится в пояснительной записке.
Российская академия наук предлагала оставить в своей структуре региональные научные центры, следует из ее версии проекта изменений в закон. В ответ представитель департамента просвещения, высшего образования и науки правительства указал, что Академия не представила каких-либо аргументов в пользу сохранения центров. Помимо прочего, с момента принятия закона о РАН (с 2013 г.) не было создано ни одного регионального научного центра, говорится в заключении департамента. Там же отмечается, что правительство до сих пор не реализовало полномочие по установлению порядка создания таких центров РАН. В структуру Академии наук входит 15 региональных научных центров, самый крупный из них – в Санкт-Петербурге, говорится на сайте РАН.
Вместе с этим в законопроекте прописана возможность включить в структуру РАН организации, которые обеспечивают централизованную подписку на научные издания и базы данных, а также занимаются редакционно-издательской и полиграфической деятельностью. Их перечень, согласно документу, утвердит правительство. На академию наук возложат полномочия учредителя и собственника имущества, которое находится в оперативном управлении таких организаций. Порядок утверждения их уставов, а также назначения руководителей устанавливаются уставом РАН, следует из предложенных изменений в закон.
В случае принятия закона в структуру РАН будет возможно включить Российский центр научной информации (РЦНИ) и издательство «Наука». Поручение об этом в мае прошлого года давал президент России Владимир Путин. Срок его исполнения – до 4 июля 2025 г., уточняется в заключении департамента просвещения, высшего образования и науки правительства.
Число организаций, которые могут на законных основаниях осуществлять «редакционно-издательскую и полиграфическую деятельность», в настоящее время велико, говорится в заключении Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве. Из-за этого есть неопределенность в вопросе о том, в отношении какого количества и каких именно организаций РАН будет выполнять функции главного распорядителя бюджетных средств, отмечается в документе.
Помимо этого, тезис о том, что до настоящего времени не было создано ни одного регионального научного центра РАН, не может рассматриваться как надлежащий аргумент, поскольку для таких процессов нет нормативной базы, указали в Институте.
«Ведомости» направили запрос в РАН с просьбой прокомментировать предложенные изменения в законодательство.