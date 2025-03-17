Из структуры РАН исключат региональные научные центры

Российская академия наук предлагала оставить в своей структуре региональные научные центры, следует из ее версии проекта изменений в закон. В ответ представитель департамента просвещения, высшего образования и науки правительства указал, что Академия не представила каких-либо аргументов в пользу сохранения центров. Помимо прочего, с момента принятия закона о РАН (с 2013 г.) не было создано ни одного регионального научного центра, говорится в заключении департамента. Там же отмечается, что правительство до сих пор не реализовало полномочие по установлению порядка создания таких центров РАН. В структуру Академии наук входит 15 региональных научных центров, самый крупный из них – в Санкт-Петербурге, говорится на сайте РАН.