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Из структуры РАН исключат региональные научные центры

При этом туда могут войти организации, обеспечивающие централизованную подписку на научные издания и базы данных
Екатерина Дорофеева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила инициативу, которая предполагает исключение региональных научных центров из структуры Российской академии наук (РАН). Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в Белом доме. Законопроект разработало правительство (вопрос курирует вице-премьер Дмитрий Чернышенко).

Изменения коснутся закона о Российской академии наук от 2013 г. По действующему законодательству в структуру РАН входят ее региональные отделения, научные центры и представительства. Правительство предлагает исключить из закона положения о региональных научных центрах.

Свое предложение оно объясняет тем, что единая позиция о задачах и функциях региональных научных центров не выработана. Кроме того, ранее предлагаемые РАН функции для региональных центров уже реализуются самой академией, ее региональными отделениями или подведомственными Минобрнауки научными организациями, говорится в пояснительной записке.

Российская академия наук предлагала оставить в своей структуре региональные научные центры, следует из ее версии проекта изменений в закон. В ответ представитель департамента просвещения, высшего образования и науки правительства указал, что Академия не представила каких-либо аргументов в пользу сохранения центров. Помимо прочего, с момента принятия закона о РАН (с 2013 г.) не было создано ни одного регионального научного центра, говорится в заключении департамента. Там же отмечается, что правительство до сих пор не реализовало полномочие по установлению порядка создания таких центров РАН. В структуру Академии наук входит 15 региональных научных центров, самый крупный из них – в Санкт-Петербурге, говорится на сайте РАН.

Вместе с этим в законопроекте прописана возможность включить в структуру РАН организации, которые обеспечивают централизованную подписку на научные издания и базы данных, а также занимаются редакционно-издательской и полиграфической деятельностью. Их перечень, согласно документу, утвердит правительство. На академию наук возложат полномочия учредителя и собственника имущества, которое находится в оперативном управлении таких организаций. Порядок утверждения их уставов, а также назначения руководителей устанавливаются уставом РАН, следует из предложенных изменений в закон.

В случае принятия закона в структуру РАН будет возможно включить Российский центр научной информации (РЦНИ) и издательство «Наука». Поручение об этом в мае прошлого года давал президент России Владимир Путин. Срок его исполнения – до 4 июля 2025 г., уточняется в заключении департамента просвещения, высшего образования и науки правительства.

Число организаций, которые могут на законных основаниях осуществлять «редакционно-издательскую и полиграфическую деятельность», в настоящее время велико, говорится в заключении Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве. Из-за этого есть неопределенность в вопросе о том, в отношении какого количества и каких именно организаций РАН будет выполнять функции главного распорядителя бюджетных средств, отмечается в документе.

Помимо этого, тезис о том, что до настоящего времени не было создано ни одного регионального научного центра РАН, не может рассматриваться как надлежащий аргумент, поскольку для таких процессов нет нормативной базы, указали в Институте.

«Ведомости» направили запрос в РАН с просьбой прокомментировать предложенные изменения в законодательство.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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