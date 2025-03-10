РАН готовит альтернативу «Белому списку» российских научных журналов

После начала спецоперации России на Украине в 2022 г. международные базы данных Web of Science (WoS) и Scopus перестали индексировать отечественные научные журналы. В ответ на это правительство в марте 2022 г. ввело мораторий на учет публикационной активности российских ученых в журналах из этих двух баз. Изначально приостановка требований по наличию таких публикаций действовала до конца 2022 г., но затем ее продлевали еще два раза, в последний из них – до конца 2024 г.