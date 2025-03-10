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РАН готовит альтернативу «Белому списку» российских научных журналов

С уходом научных баз Web of Science и Scopus в России заработали сразу несколько отечественных перечней журналов
Виталий Крюков
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Российская академия наук (РАН) разрабатывает единый перечень научных журналов, который включит в себя журналы сразу из нескольких уже существующих отечественных списков – «Белого списка», а также списка Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал президент РАН Геннадий Красников.

Список академии включит в себя журналы, в которых ученые публикуют статьи к защите диссертаций и результаты этих исследований, а также журналы, в которых ученым РАН необходимо представлять результаты выполнения государственного задания, уточнил Красников. На основе единого перечня научных журналов также планируется выстроить рейтинг научных статей, рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы РАН.

Академия формирует единый перечень совместно с представителями профильных ведомств, в том числе с Минобрнауки, продолжил он. По его словам, планируется в конечном счете заменить этим списком все остальные перечни. Например, предполагается, что именно единым перечнем будет руководствоваться ВАК при аттестации научных кадров и принятии решений о присвоении ученых степеней, сказал он.

По словам Красникова, единый перечень научных журналов уже почти подготовлен, его разработкой занимается в том числе вице-президент РАН Владислав Панченко.

Сейчас в России действует несколько отечественных списков научных журналов. Например, соискателям ученых степеней кандидата и доктора наук нужно публиковаться в изданиях из списка ВАК (отвечает за присвоение таких знаний). В то же время для расчета комплексного балла публикационной результативности ученых вузов и научных центров с 2025 г. используется «Белый список» и список ВАК, следует из письма Минобрнауки от 13 января 2025 г.

После начала спецоперации России на Украине в 2022 г. международные базы данных Web of Science (WoS) и Scopus перестали индексировать отечественные научные журналы. В ответ на это правительство в марте 2022 г. ввело мораторий на учет публикационной активности российских ученых в журналах из этих двух баз. Изначально приостановка требований по наличию таких публикаций действовала до конца 2022 г., но затем ее продлевали еще два раза, в последний из них – до конца 2024 г.

Уже в ноябре 2022 г. межведомственная группа Минобрнауки, в которую в том числе вошли представители РАН, опубликовала собственный перечень научных журналов («Белый список») на портале Российского центра научной информации (РЦНИ; подчинен правительству). В список вошли как зарубежные научные издания, индексируемые Wos и Scopus, так и российские журналы из Russian Science Citation Index, писал тогда в своем Telegram-канале член бюро отделения химии и наук о материалах академик РАН Алексей Хохлов.

Спустя два года, в ноябре 2024 г., правительство опубликовало постановление, согласно которому «Белый список» заменил некоторые функции WoS и Scopus. Например, теперь при выдаче президентских грантов на период учебы учитываются публикации не в журналах из международных баз, а из «Белого списка».

Помимо этого, включить зарегистрированный в РФ лекарственный препарат в стандарты медицинской помощи детям и клинические рекомендации можно при условии, что его эффективность и безопасность доказана в публикациях из журналов «Белого списка». Уровень индексируемости публикации в журналах «Белого списка» также учитывается при отборе научного документа в Национальную электронную библиотеку.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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