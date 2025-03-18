Вслед за регионами выплаты за заключение контракта стали повышать муниципалитеты

Муниципалитеты стали повышать выплаты за заключение контракта с Минобороны вслед за регионами, обратили внимание «Ведомости». В частности, в марте муниципальную выплату в размере 200 000 руб. ввела дума Пятигорска (Ставропольский край), а по инициативе главы Казбековского района Дагестана Гаджимурада Мусаева размер единовременной помощи был увеличен со 100 000 до 300 000 руб. Решение думы Пятигорска будет распространяться на жителей города, заключивших контракт с 1 марта по 30 июня 2025 г. через местный военкомат. В Казбековском районе срок прекращения повышенных выплат за заключение контракта не обозначен.