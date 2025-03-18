Вслед за регионами выплаты за заключение контракта стали повышать муниципалитеты

Вслед за регионами выплаты за заключение контракта стали повышать муниципалитетыВ преддверии мирных переговоров важно продемонстрировать наращивание военной мощи
Муниципалитеты стали повышать выплаты за заключение контракта с Минобороны вслед за регионами, обратили внимание «Ведомости». В частности, в марте муниципальную выплату в размере 200 000 руб. ввела дума Пятигорска (Ставропольский край), а по инициативе главы Казбековского района Дагестана Гаджимурада Мусаева размер единовременной помощи был увеличен со 100 000 до 300 000 руб. Решение думы Пятигорска будет распространяться на жителей города, заключивших контракт с 1 марта по 30 июня 2025 г. через местный военкомат. В Казбековском районе срок прекращения повышенных выплат за заключение контракта не обозначен.
Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов заявлял 6 марта в своем Telegram-канале, что примерно 200 000 руб. необходимо «для качественного снаряжения бойца, включая индивидуальные средства защиты». Выплата будет идти дополнительно к 2 млн руб., которые выплачиваются из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края. В Дагестане размер региональной выплаты составляет 500 000 руб., еще столько же дополнительно выплачивается тем, кто заключил контракт в полк резерва. Размер федеральной выплаты составляет 400 000 руб.
Продолжают повышать единовременные выплаты контрактникам и региональные администрации. 14 марта правительство Свердловской области увеличило размер выплаты за подписание контракта с Минобороны с 1 млн до 2,5 млн руб. Таким образом, с учетом федеральной выплаты в размере 400 000 руб. контрактники в Свердловской области единовременно получают 2,9 млн руб. В феврале единовременные выплаты для участия в специальной военной операции повышали, в частности, в Ленинградской (с 2,1 млн до 2,5 млн руб.) и Саратовской (с 500 000 до 700 000 руб.) областях.
13 января «Ведомости» писали о массовом увеличении региональных выплат за заключение контракта с Минобороны. Как заявлял тогда «Ведомостям» юрист адвокатского бюро Москвы «Калой.ру» Арсений Левинсон, для получения выплаты не нужна регистрация в данном регионе: все зависит от территориальной принадлежности конкретного военкомата. В результате происходит негласная конкуренция между субъектами Федерации, где предлагают более выгодные условия при подписании контракта.
Увеличение единовременных выплат военнослужащим актуально, как никогда, и совпадает с успехами, которые российская армия демонстрирует на украинском направлении и в Курской области, говорит руководитель некоммерческого партнерства «Ассоциация политических консультантов» Алексей Швайгерт. «Важен и внешнеполитический фактор. В условиях происходящих в челночном режиме переговоров с участием различных посредников России важно продемонстрировать наращивание военной мощи. Так что повышение выплат – это еще и такой внешнеполитический сигнал», – заявил он.
Губернаторы и мэры получают примерные цифры, сколько военнослужащих требуется от региона для участия в спецоперации, и с учетом этого определяют размер региональных и муниципальных выплат, говорит директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.