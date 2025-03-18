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Вслед за регионами выплаты за заключение контракта стали повышать муниципалитеты

В преддверии мирных переговоров важно продемонстрировать наращивание военной мощи
Александр Тихонов
На фоне обсуждений возможности мирных переговоров между Россией и Украиной регионы и муниципалитеты повышают выплаты за заключение контрактов с Минобороны
На фоне обсуждений возможности мирных переговоров между Россией и Украиной регионы и муниципалитеты повышают выплаты за заключение контрактов с Минобороны / Иван Высочинский / ТАСС

Муниципалитеты стали повышать выплаты за заключение контракта с Минобороны вслед за регионами, обратили внимание «Ведомости». В частности, в марте муниципальную выплату в размере 200 000 руб. ввела дума Пятигорска (Ставропольский край), а по инициативе главы Казбековского района Дагестана Гаджимурада Мусаева размер единовременной помощи был увеличен со 100 000 до 300 000 руб. Решение думы Пятигорска будет распространяться на жителей города, заключивших контракт с 1 марта по 30 июня 2025 г. через местный военкомат. В Казбековском районе срок прекращения повышенных выплат за заключение контракта не обозначен.

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов заявлял 6 марта в своем Telegram-канале, что примерно 200 000 руб. необходимо «для качественного снаряжения бойца, включая индивидуальные средства защиты». Выплата будет идти дополнительно к 2 млн руб., которые выплачиваются из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края. В Дагестане размер региональной выплаты составляет 500 000 руб., еще столько же дополнительно выплачивается тем, кто заключил контракт в полк резерва. Размер федеральной выплаты составляет 400 000 руб.

Продолжают повышать единовременные выплаты контрактникам и региональные администрации. 14 марта правительство Свердловской области увеличило размер выплаты за подписание контракта с Минобороны с 1 млн до 2,5 млн руб. Таким образом, с учетом федеральной выплаты в размере 400 000 руб. контрактники в Свердловской области единовременно получают 2,9 млн руб. В феврале единовременные выплаты для участия в специальной военной операции повышали, в частности, в Ленинградской (с 2,1 млн до 2,5 млн руб.) и Саратовской (с 500 000 до 700 000 руб.) областях.

13 января «Ведомости» писали о массовом увеличении региональных выплат за заключение контракта с Минобороны. Как заявлял тогда «Ведомостям» юрист адвокатского бюро Москвы «Калой.ру» Арсений Левинсон, для получения выплаты не нужна регистрация в данном регионе: все зависит от территориальной принадлежности конкретного военкомата. В результате происходит негласная конкуренция между субъектами Федерации, где предлагают более выгодные условия при подписании контракта.

Увеличение единовременных выплат военнослужащим актуально, как никогда, и совпадает с успехами, которые российская армия демонстрирует на украинском направлении и в Курской области, говорит руководитель некоммерческого партнерства «Ассоциация политических консультантов» Алексей Швайгерт. «Важен и внешнеполитический фактор. В условиях происходящих в челночном режиме переговоров с участием различных посредников России важно продемонстрировать наращивание военной мощи. Так что повышение выплат – это еще и такой внешнеполитический сигнал», – заявил он.

Губернаторы и мэры получают примерные цифры, сколько военнослужащих требуется от региона для участия в спецоперации, и с учетом этого определяют размер региональных и муниципальных выплат, говорит директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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