КС не оценил положение жителей коммунальных квартир при реновации

Изменения в подходах к правовой экспертизе и переселению в связи с обращениями граждан в Конституционный суд в настоящее время в столице не планируются, заявили «Ведомостям» в ДГИ. Сегодня в рамках правоприменительной практики в столице при переселении граждан из комнат в коммунальных квартирах по программе реновации в одно жилое помещение учитывается ряд факторов: среди них – основания и способ вселения граждан в подлежащие переселению комнаты, пояснили в департаменте. Кроме того, напоминают в ДГИ, город проверяет, состоят ли граждане на жилищном учете, являются ли они членами одной семьи, совершили ли они намеренные действия по приобретению комнат в домах, включенных в программу реновации, имеет ли место постановка на отдельный кадастровый учет комнат в квартире, не являющейся коммунальной, с целью обогащения за счет получения от города квартир большей площадью.