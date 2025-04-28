КС не оценил положение жителей коммунальных квартир при реновации

КС не оценил положение жителей коммунальных квартир при реновацииСуд не нашел оснований для проверки пробелов в положениях Жилищного и Гражданского кодексов
Конституционный суд (КС) отказался рассматривать жалобы группы из четырех москвичей, которые оспаривали порядок переселения в отдельные квартиры по программе реновации. На сайте суда отказные определения пока не опубликованы. О решении «Ведомостям» сообщили в Центре конституционного правосудия, подготовившем обращения граждан.
В конце марта до наивысшей инстанции дошли пять жителей столицы – они просили проверить, соответствуют ли Основному закону положения Жилищного и Гражданского кодексов, а также закона «О статусе столицы». Суть их обращений заключалась в том, что при расселении департамент городского имущества (ДГИ), по их мнению, несправедливо отказывает в отдельном жилье, ссылаясь на трактовку понятия «одна семья» в законе.
К примеру, 79-летняя Галина Павлова владела одной комнатой в коммунальной квартире. В одной из комнат жила другая семья – ее родственники, но не члены семьи. Но при переселении по реновации ей не дали отдельную квартиру – городские власти сочли, что они одна семья. Из-за этого Павлова осталась жить в новой «коммуналке» с другими людьми, несмотря на то что, как считает заявительница, имела право на отдельное жилье.
В соответствии со ст. 7.3. закона «О статусе столицы» взамен комнаты в коммуналке по программе реновации в качестве равнозначного жилья предоставляется отдельная квартира. Но, как ранее поясняли «Ведомостям» в ДГИ, перед этим власти проверяют документы, обстоятельства вселения, семейные связи и возможные попытки получить больше жилья через сделки. Если человек не согласен с предложенным вариантом, он может подать в суд. В ДГИ отметили, что такие иски редки и часто связаны с попытками искусственно ухудшить свои условия ради выгоды.
В итоге, рассмотрев вопрос о принятия жалоб, КС указал, что в его компетенцию не входит исследование и проверка обстоятельств конкретных дел. КС указал, что оспариваемые москвичами нормы сами по себе не нарушают права заявителей. Нижестоящие судебные инстанции ранее установили, что участники дела злоупотребили своими правами, чтобы получить дополнительное жилье. Представители истцов утверждали, что фактически суды общей юрисдикции, отказывая в исках гражданам, создавали дефиницию «коммунальной квартиры».
Юристы, в свою очередь, настаивают, что при рассмотрении ряда жалоб суд проигнорировал состояние ребенка-инвалида одного из заявителей. Руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский говорит, что, по мнению заявителей, именно правоприменительное толкование норм нарушает их конституционные права. КС же, по мнению юриста, отвечает на другую проблему – буквального содержания нормы. Но эта проблема не ставилась в жалобах, уточнил он.
Что такое реновация
Проблема носит системный характер, утверждает адвокат Надежда Озова, представлявшая интересы заявителей. По ее словам, КС, ссылаясь на пределы своей компетенции, фактически уклоняется от анализа того, как оспариваемые нормы применяются на практике. «КС должен не просто абстрактно оценивать нормы, а вмешиваться, когда толкование законов нарушает права граждан», – сказала Озова.
КС уже не раз получал жалобы, связанные с реновацией, но ни одну из них не принял к рассмотрению, напомнила доцент РГУП им. В. М. Лебедева Ольга Кряжкова. Надежды заявителей на пересмотр решений через КС пока выглядят весьма призрачными, прогнозирует эксперт. При этом ранее она говорила «Ведомостям», что судебная практика в этом вопросе очень противоречива. Суды трактуют любые сделки с недвижимостью, совершенные до переселения по реновации, как недобросовестное поведение: якобы заявители пытались извлечь выгоду из своего положения, а значит, не заслуживают отдельного жилья, поясняла она. Юрист адвокатского бюро города Москвы «Пропозитум» Павел Григорьев ранее соглашался с ДГИ, что подобные споры не распространены, даже в силу того что доля коммунальных квартир в жилфонде Москвы незначительная.
Изменения в подходах к правовой экспертизе и переселению в связи с обращениями граждан в Конституционный суд в настоящее время в столице не планируются, заявили «Ведомостям» в ДГИ. Сегодня в рамках правоприменительной практики в столице при переселении граждан из комнат в коммунальных квартирах по программе реновации в одно жилое помещение учитывается ряд факторов: среди них – основания и способ вселения граждан в подлежащие переселению комнаты, пояснили в департаменте. Кроме того, напоминают в ДГИ, город проверяет, состоят ли граждане на жилищном учете, являются ли они членами одной семьи, совершили ли они намеренные действия по приобретению комнат в домах, включенных в программу реновации, имеет ли место постановка на отдельный кадастровый учет комнат в квартире, не являющейся коммунальной, с целью обогащения за счет получения от города квартир большей площадью.