На Красной площади начался парад Победы

На Красной площади начался парад ПобедыУчастие в торжествах принимают лидеры более 20 государств
Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве. Вместе с президентом России Владимиром Путиным места на трибунах заняли лидеры более 20 стран.
Проходя на свое место, Путин за руку поздоровался с ветеранами. Рядом с российским лидером сел председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
Под музыкальную композицию «Священная война» военнослужащие Почетного караула внесли на площадь государственный флаг России и Знамя Победы в Великой Отечественной войне. Военный парад принимает министр обороны России Андрей Белоусов. Он прибыл на площадь в гражданском костюме с георгиевской лентой на груди.
Участие в параде принимают более 11 500 военнослужащих Минобороны России и других силовых ведомств – ФСБ, МЧС, Госгвардии, подразделений армий дружественных иностранных государств. Более 1500 военных парадных расчетов являются участниками специальной военной операции.
Лидеры более 20 стран прибыли на парад Победы в Москве. В их числе – президент Венесуэлы Николас Мадуро, председатель КНР Си Цзиньпин и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам. После парада состоится церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Главы иностранных государств примут участие в ней вместе с президентом России Владимиром Путиным.