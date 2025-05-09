Газета
Телеграм
/ Общество

На Красной площади начался парад Победы

Участие в торжествах принимают лидеры более 20 государств
Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве. Вместе с президентом России Владимиром Путиным места на трибунах заняли лидеры более 20 стран.

Проходя на свое место, Путин за руку поздоровался с ветеранами. Рядом с российским лидером сел председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Под музыкальную композицию «Священная война» военнослужащие Почетного караула внесли на площадь государственный флаг России и Знамя Победы в Великой Отечественной войне. Военный парад принимает министр обороны России Андрей Белоусов. Он прибыл на площадь в гражданском костюме с георгиевской лентой на груди.

Участие в параде принимают более 11 500 военнослужащих Минобороны России и других силовых ведомств – ФСБ, МЧС, Госгвардии, подразделений армий дружественных иностранных государств. Более 1500 военных парадных расчетов являются участниками специальной военной операции.

Лидеры более 20 стран прибыли на парад Победы в Москве. В их числе – президент Венесуэлы Николас Мадуро, председатель КНР Си Цзиньпин и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам. После парада состоится церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Главы иностранных государств примут участие в ней вместе с президентом России Владимиром Путиным.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных