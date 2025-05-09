На Красной площади начался парад Победы

Лидеры более 20 стран прибыли на парад Победы в Москве. В их числе – президент Венесуэлы Николас Мадуро, председатель КНР Си Цзиньпин и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам. После парада состоится церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Главы иностранных государств примут участие в ней вместе с президентом России Владимиром Путиным.