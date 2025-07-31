Минприроды рассказало об исполнении поручений президента по собакам

Минприроды рассказало об исполнении поручений президента по собакамДепутат Нина Останина пожаловалась в контрольное управление Кремля, что работа затянулась
Минприроды подготовило три из четырех запланированных законопроектов в сфере обращения с животными во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина. Они были опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов (НПА) с 27 июня по 11 июля. Последняя инициатива будет размещена там же в июле. Так прокомментировал «Ведомостям» представитель пресс-службы министерства письмо главы комитета Госдумы (ГД) по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной (КПРФ) в администрацию президента (АП). С февраля 2025 г. по поручению Думы депутат руководит рабочей группой, которая должна помочь усовершенствовать законодательство, чтобы граждане были защищены от нападения бездомных животных.
В письме Останина просит помощника президента – начальника контрольного управления Кремля Дмитрия Шалькова сообщить о промежуточных результатах исполнения правительством поручений Путина в сфере обращения с животными. Такую отчетность Белый дом должен был представить до 9 июля. Копия письма депутата есть у «Ведомостей», ее подлинность подтвердила сама Останина. «Ведомости» также направили запрос замруководителя АП Дмитрию Пескову с просьбой подтвердить получение письма.
27 июня правительство опубликовало распоряжение с планом мероприятий (дорожная карта) по исполнению поручений и указаний президента по вопросам ответственного обращения с животными. Депутаты, как следует из письма Останиной, провели сравнительный анализ плана с законопроектами, подготовленными в Думе. Парламентарии опасаются, что он не обеспечивает в полной мере исполнение всех поручений. Первый перечень поручений президента по этой теме появился еще 15 мая 2021 г. (№ Пр-808). Правительство и региональные органы исполнительной власти должны были до 1 декабря 2021 г. внести в законодательство изменения, которые обеспечат безопасность и соблюдение прав граждан при обращении с животными. В частности, об учете домашних питомцев и мониторинге популяций бездомных животных, а также о внедрении системы реагирования на обращения граждан об укусах или угрозе причинения вреда жизни и здоровью.
Кроме этого по указанию президента Белый дом должен был рассмотреть предложения Следственного комитета РФ. Их суть сводилась к тому, чтобы исключить нападение животных на россиян (поручения от 26 апреля 2023 г. № Пр-840, от 5 ноября 2024 г. № Пр-2301). Последнее такое поручение датируется 25 марта 2025 г. (№ Пр-632).
На 21 июля ни одно из них не исполнено, резюмируется в письме Останиной. При этом ситуация с бездомными животными вызывает большую обеспокоенность в обществе, сказано там же. В ряде регионов она остается напряженной из-за нападений собак на людей, которые заканчиваются в том числе смертями. В 2024 г. бездомные животные покусали 237 000 человек (включая ослюнения и оцарапывания), что сопоставимо с показателем 2023 г., писали «Ведомости», ссылаясь на Роспотребнадзор.
Депутаты в письме в АП также говорят о несоответствии установленных сроков исполнения последних мартовских поручений президента (до 9 января 2026 г.) срокам реализации дорожной карты правительства (до мая 2026 г.).
Как менялось законодательство в сфере обращения с животными
Как рассказал представитель Минприроды, на портале проектов НПА 27 июня ведомство разместило проект, закрепляющий требования к содержанию и разведению домашних животных, в том числе в клубах и ассоциациях (сейчас проходит процедуру оценки регулирующего воздействия).
4 июля там же был опубликован законопроект, который дает субъектам полномочия устанавливать порядок передачи питомцев в приюты, в том числе после изъятия у владельцев. Поправки предполагают создание системы реагирования на обращения граждан при нападении животных. В документе закреплены целевые показатели по вакцинации и стерилизации животных и т. д.
11 июля был размещен законопроект, регламентирующий порядок реабилитации объектов животного мира. Последний из правительственной дорожной карты проект об учете и маркировании домашних животных будет размещен на портале проектов НПА в июле 2025 г. Но 29 и 30 июля портал проектов НПА работает нестабильно и не отображает опубликованные документы.
В письме Останиной Шалькову также сказано, что из 16 проектов, разработанных членами рабочей группы, правительство представило свою позицию только по одному – внесенному в ГД 10 июля. Речь идет о кратном увеличении штрафов за несоблюдение требований к содержанию домашних животных: например, для граждан – с максимальных 3000 до 50 000 руб., для юрлиц – с 30 000 до 500 000 руб. В отзыве правительство поддержало концепцию проекта при условии доработки, а именно снижения размера предлагаемых сумм штрафов. Проект находится на этапе предварительного рассмотрения в ГД.
В Минприроды направлено 13 депутатских инициатив для подготовки проектов заключений и отзывов правительства. В установленном порядке их внесут в Думу.
Масштаб проблемы безнадзорных собак различается от региона к региону, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Попытка найти единое законодательное решение на федеральном уровне – это, скорее, иллюзия, добавил он. Вопрос работы с бездомными животными отражает несовершенство федеративных отношений, сложившихся в стране, говорит директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Это сложности в разграничении полномочий, ответственности, в распределении финансовых ресурсов, пояснил он.
Когда российские власти в 2020 г. приняли законодательство, соответствующее международным принципам работы с бездомными животными, и передали это в сферу ведения региональных властей, оказалось, что средств для реализации таких решений у регионов нет, продолжил Климанов. Он напомнил, что о невозможности полностью исполнять закон сообщали даже регионы-доноры – например, Санкт-Петербург. Когда же региональным органам власти в 2023 г. дали больше свободы, субъекты начали принимать законы, разрешающие убивать животных, и общественность реагировала на них негативно. Чтобы решить вопрос с бездомными животными, нужны большие финансовые ресурсы, отмечает Климанов, а также политически ответственные решения, которые носят «жесткий характер без перенесения ответственности на кого-либо другого».
Люди выступают против жесткого обращения с животными, в том числе бездомными, говорит социолог Денис Волков. Эту проблему считали важной как минимум 25% опрошенных россиян в 2024 г., продолжил он. Всего несколько процентов респондентов поддерживают меры по уничтожению бездомных животных – чаще всего это те, кто живет за пределами крупнейших городов. При этом создание приютов и стерилизация собак, поддерживаемые обществом, являются «сложным и затратным делом», а местные власти обычно не готовы тратить на это деньги, говорит Волков. «Видимо, в этом и загвоздка», – предположил он.
Представитель пресс-службы правительства РФ переадресовал вопрос о причинах задержек в исполнении поручений президента в Минприроды.
В подготовке материала участвовал Максим Иванов