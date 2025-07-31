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Минприроды рассказало об исполнении поручений президента по собакам

Депутат Нина Останина пожаловалась в контрольное управление Кремля, что работа затянулась
Анна Киселева
Татьяна Мозолевская
Госдума так и не получила позицию правительства по инициативам об обращении с бездомными животными
Госдума так и не получила позицию правительства по инициативам об обращении с бездомными животными / Андрей Гордеев / Ведомости

Минприроды подготовило три из четырех запланированных законопроектов в сфере обращения с животными во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина. Они были опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов (НПА) с 27 июня по 11 июля. Последняя инициатива будет размещена там же в июле. Так прокомментировал «Ведомостям» представитель пресс-службы министерства письмо главы комитета Госдумы (ГД) по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной (КПРФ) в администрацию президента (АП). С февраля 2025 г. по поручению Думы депутат руководит рабочей группой, которая должна помочь усовершенствовать законодательство, чтобы граждане были защищены от нападения бездомных животных.

В письме Останина просит помощника президента – начальника контрольного управления Кремля Дмитрия Шалькова сообщить о промежуточных результатах исполнения правительством поручений Путина в сфере обращения с животными. Такую отчетность Белый дом должен был представить до 9 июля. Копия письма депутата есть у «Ведомостей», ее подлинность подтвердила сама Останина. «Ведомости» также направили запрос замруководителя АП Дмитрию Пескову с просьбой подтвердить получение письма.

27 июня правительство опубликовало распоряжение с планом мероприятий (дорожная карта) по исполнению поручений и указаний президента по вопросам ответственного обращения с животными. Депутаты, как следует из письма Останиной, провели сравнительный анализ плана с законопроектами, подготовленными в Думе. Парламентарии опасаются, что он не обеспечивает в полной мере исполнение всех поручений. Первый перечень поручений президента по этой теме появился еще 15 мая 2021 г. (№ Пр-808). Правительство и региональные органы исполнительной власти должны были до 1 декабря 2021 г. внести в законодательство изменения, которые обеспечат безопасность и соблюдение прав граждан при обращении с животными. В частности, об учете домашних питомцев и мониторинге популяций бездомных животных, а также о внедрении системы реагирования на обращения граждан об укусах или угрозе причинения вреда жизни и здоровью.

Кроме этого по указанию президента Белый дом должен был рассмотреть предложения Следственного комитета РФ. Их суть сводилась к тому, чтобы исключить нападение животных на россиян (поручения от 26 апреля 2023 г. № Пр-840, от 5 ноября 2024 г. № Пр-2301). Последнее такое поручение датируется 25 марта 2025 г. (№ Пр-632).

На 21 июля ни одно из них не исполнено, резюмируется в письме Останиной. При этом ситуация с бездомными животными вызывает большую обеспокоенность в обществе, сказано там же. В ряде регионов она остается напряженной из-за нападений собак на людей, которые заканчиваются в том числе смертями. В 2024 г. бездомные животные покусали 237 000 человек (включая ослюнения и оцарапывания), что сопоставимо с показателем 2023 г., писали «Ведомости», ссылаясь на Роспотребнадзор.

Депутаты в письме в АП также говорят о несоответствии установленных сроков исполнения последних мартовских поручений президента (до 9 января 2026 г.) срокам реализации дорожной карты правительства (до мая 2026 г.).

Как менялось законодательство в сфере обращения с животными

С января 2020 г. на законодательном уровне был закреплен гуманный способ контроля популяции бездомных собак и кошек по международной системе ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – возврат) и полностью запрещено умерщвление животных за исключением неизлечимо больных. 12 июля 2023 г. был принят закон, который передал на уровень регионов решение вопросов, связанных с бездомными животными, а также дал возможность субъектам принимать решение об их умерщвлении. Конституционный суд (КС) 18 июля 2024 г. признал эвтаназию бездомных животных исключительной мерой.

Как рассказал представитель Минприроды, на портале проектов НПА 27 июня ведомство разместило проект, закрепляющий требования к содержанию и разведению домашних животных, в том числе в клубах и ассоциациях (сейчас проходит процедуру оценки регулирующего воздействия).

4 июля там же был опубликован законопроект, который дает субъектам полномочия устанавливать порядок передачи питомцев в приюты, в том числе после изъятия у владельцев. Поправки предполагают создание системы реагирования на обращения граждан при нападении животных. В документе закреплены целевые показатели по вакцинации и стерилизации животных и т. д.

11 июля был размещен законопроект, регламентирующий порядок реабилитации объектов животного мира. Последний из правительственной дорожной карты проект об учете и маркировании домашних животных будет размещен на портале проектов НПА в июле 2025 г. Но 29 и 30 июля портал проектов НПА работает нестабильно и не отображает опубликованные документы.

В письме Останиной Шалькову также сказано, что из 16 проектов, разработанных членами рабочей группы, правительство представило свою позицию только по одному – внесенному в ГД 10 июля. Речь идет о кратном увеличении штрафов за несоблюдение требований к содержанию домашних животных: например, для граждан – с максимальных 3000 до 50 000 руб., для юрлиц – с 30 000 до 500 000 руб. В отзыве правительство поддержало концепцию проекта при условии доработки, а именно снижения размера предлагаемых сумм штрафов. Проект находится на этапе предварительного рассмотрения в ГД.

В Минприроды направлено 13 депутатских инициатив для подготовки проектов заключений и отзывов правительства. В установленном порядке их внесут в Думу.

Масштаб проблемы безнадзорных собак различается от региона к региону, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Попытка найти единое законодательное решение на федеральном уровне – это, скорее, иллюзия, добавил он. Вопрос работы с бездомными животными отражает несовершенство федеративных отношений, сложившихся в стране, говорит директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Это сложности в разграничении полномочий, ответственности, в распределении финансовых ресурсов, пояснил он.

За кормление бездомных животных и препятствование их отлову введут штрафы

Общество

Когда российские власти в 2020 г. приняли законодательство, соответствующее международным принципам работы с бездомными животными, и передали это в сферу ведения региональных властей, оказалось, что средств для реализации таких решений у регионов нет, продолжил Климанов. Он напомнил, что о невозможности полностью исполнять закон сообщали даже регионы-доноры – например, Санкт-Петербург. Когда же региональным органам власти в 2023 г. дали больше свободы, субъекты начали принимать законы, разрешающие убивать животных, и общественность реагировала на них негативно. Чтобы решить вопрос с бездомными животными, нужны большие финансовые ресурсы, отмечает Климанов, а также политически ответственные решения, которые носят «жесткий характер без перенесения ответственности на кого-либо другого».

Люди выступают против жесткого обращения с животными, в том числе бездомными, говорит социолог Денис Волков. Эту проблему считали важной как минимум 25% опрошенных россиян в 2024 г., продолжил он. Всего несколько процентов респондентов поддерживают меры по уничтожению бездомных животных – чаще всего это те, кто живет за пределами крупнейших городов. При этом создание приютов и стерилизация собак, поддерживаемые обществом, являются «сложным и затратным делом», а местные власти обычно не готовы тратить на это деньги, говорит Волков. «Видимо, в этом и загвоздка», – предположил он.

Представитель пресс-службы правительства РФ переадресовал вопрос о причинах задержек в исполнении поручений президента в Минприроды.

В подготовке материала участвовал Максим Иванов

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