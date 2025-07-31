Минприроды рассказало об исполнении поручений президента по собакам

27 июня правительство опубликовало распоряжение с планом мероприятий (дорожная карта) по исполнению поручений и указаний президента по вопросам ответственного обращения с животными. Депутаты, как следует из письма Останиной, провели сравнительный анализ плана с законопроектами, подготовленными в Думе. Парламентарии опасаются, что он не обеспечивает в полной мере исполнение всех поручений. Первый перечень поручений президента по этой теме появился еще 15 мая 2021 г. (№ Пр-808). Правительство и региональные органы исполнительной власти должны были до 1 декабря 2021 г. внести в законодательство изменения, которые обеспечат безопасность и соблюдение прав граждан при обращении с животными. В частности, об учете домашних питомцев и мониторинге популяций бездомных животных, а также о внедрении системы реагирования на обращения граждан об укусах или угрозе причинения вреда жизни и здоровью.