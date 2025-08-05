Суд освободил экс-заместителя Александра Лебедя от наказания по уголовному делу

Скандальная реконструкция

Работы по реконструкции одной из взлетно-посадочных полос аэропорта «Елизово», не использовавшейся с советских времен, начались весной 2012 г. по поручению президента России Владимира Путина. Государственным заказчиком проекта выступало ФГУП «Главное управление строительства дорог и аэродромов при Спецстрое России» (ГУ СДА). Всего на проект было выделено около 12 млрд руб.

Проект планировали завершить к сентябрю 2013 г., но сроки были сорваны. Аудиторские проверки зафиксировали отставание от графика и многочисленные нарушения. В ходе визита на объект тогдашний глава администрации президента Сергей Иванов назвал происходящее саботажем и публично потребовал реакции правоохранительных органов.

После ликвидации Спецстроя по указу президента в 2017 г. предприятие было преобразовано в Главное военно-строительное управление № 7 и передано в ведение Минобороны. Работы по реконструкции завершались уже другими подрядчиками.