Суд освободил экс-заместителя Александра Лебедя от наказания по уголовному делу

Суд освободил экс-заместителя Александра Лебедя от наказания по уголовному делуНиколай Ашлапов признан виновным в хищении бюджетных средств в размере 1,7 млрд рублей при реконструкции аэропорта «Елизово» в Камчатском крае
Головинский районный суд Москвы с третьей попытки вынес обвинительный приговор бывшему и. о. губернатора Красноярского края Николаю Ашлапову по делу о хищении 1,7 млрд руб. при реконструкции аэропорта «Елизово» в Петропавловске-Камчатском. Суд назначил ему восемь лет лишения свободы в колонии, но от наказания Ашлапов освобожден в связи с истечением срока давности.
Исполняющим обязанности главы региона первый вице-губернатор Ашлапов стал в 2002 г. после гибели в апреле того года его руководителя, генерала Александра Лебедя. В сентябре 2002 г. губернатором был избран Александр Хлопонин и Ашлапов покинул региональную власть. В конце 2003 г. он стал депутатом Госдумы IV созыва, а летом 2006 г. ради карьеры в строительстве ушел из парламента. Ненадолго возвращался на госслужбу в 2008 г. в статусе замминистра регионального развития России.
Согласно материалам дела, в 2012–2013 гг. Ашлапов, возглавлявший строительное предприятие (ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России»), совместно с другими должностными лицами организовал перечисление более 4 млрд руб. на счета ЗАО «Компания «Аэроком». Из этой суммы, как установил суд, свыше 1,7 млрд руб. было похищено через фиктивные договоры с субподрядными организациями. Часть из них, по версии следствия, не вели фактической деятельности и представляли собой технические фирмы. Деньги выводились через цепочку подконтрольных юридических лиц и обналичивались под видом оплаты за неоказанные услуги, установил суд.
Скандальная реконструкция
Проект планировали завершить к сентябрю 2013 г., но сроки были сорваны. Аудиторские проверки зафиксировали отставание от графика и многочисленные нарушения. В ходе визита на объект тогдашний глава администрации президента Сергей Иванов назвал происходящее саботажем и публично потребовал реакции правоохранительных органов.
После ликвидации Спецстроя по указу президента в 2017 г. предприятие было преобразовано в Главное военно-строительное управление № 7 и передано в ведение Минобороны. Работы по реконструкции завершались уже другими подрядчиками.
На скамье подсудимых помимо Ашлапова оказались бывший глава ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» Борис Кондрат, его заместитель Сергей Калмыков, гендиректор ЗАО «Компания «Аэроком» Андрей Пушкин, а также Николай Шустенко, Михаил Захаров и Сергей Данилов. Всем им было предъявлено обвинение в участии в хищении средств, выделенных на реконструкцию аэропорта.
Шустенко – зять Ашлапова, с которым они входили в дачный кооператив «Сосны» и из которого вышли, писал РБК в августе 2015 г. На тот момент Шустенко был президентом группы компаний «Базис».
Изначально фигуранты находились под домашним арестом, затем под подпиской о невыезде. Всех подсудимых, согласно приговору, суд освободил от наказания, включая Ашлапова. Иск признанного потерпевшим Главного военно-строительного управления № 14 о взыскании ущерба на 1,7 млрд руб. суд передал на рассмотрение в гражданское производство.
После оглашения приговора фигуранты дела, несмотря на освобождение, назвали его «беспределом» и отказались от комментариев, заявив, что «о честном суде говорить не приходится». По словам одного из адвокатов, в ходе прений гособвинение просило назначить каждому из фигурантов по восемь лет колонии. Сторона защиты, в свою очередь, настаивала на невиновности подсудимых, указывая на отсутствие убедительных доказательств.
Уголовное дело было возбуждено в 2016 г. после выявления аудиторской проверкой нарушений при использовании средств федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010–2020 гг.)». Реализацию проекта курировало ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России». Единственным участником закупки стала компания «Аэроком». Следствие длилось несколько лет, в деле фигурировало более 10 эпизодов, а объем материалов составлял несколько сотен томов.
Первая попытка начать судебный процесс по существу была в сентябре 2017 г., но прокуратура вернула материалы дела на доследование, указав на отсутствие доказательств предварительного сговора и показаний ключевых свидетелей, а также сомнительность версии об использовании фиктивных компаний. Часть субподрядчиков, фигурировавших в деле, действительно вели хозяйственную деятельность, что противоречило версии следствия.
Вторая попытка была в конце 2023 г., когда следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества в особо крупном размере на подделку документов. Это позволило бы прекратить дело по нереабилитирующим основаниям. Но прокуратура не утвердила обвинительное заключение, сославшись на нарушение процессуальных норм и недоказанность более мягкой квалификации, и дело вновь вернули следствию для устранения недостатков.
Это не единственное обвинение в биографии Ашлапова с похожим исходом. В 2022 г. Центральный районный суд Хабаровска признал его виновным в двух эпизодах мошенничества на общую сумму 227 млн руб. при строительстве объектов космодрома Восточный. Он был приговорен к пяти годам колонии, но также освобожден от наказания. Девятый кассационный суд в 2023 г. отменил решение нижестоящей инстанции и отправил дело на новое рассмотрение.