Большинство студентов никогда не обращались за психологической помощью

Большинство студентов никогда не обращались за психологической помощьюИх может останавливать недостаток анонимности и недоверие к вузовским специалистам, говорят эксперты
Большинство российских студентов (77%) никогда не обращались за помощью к психологу. Такой опыт есть только у 17% опрошенных: 13% консультировались у специалиста вне университета, еще 4% – в своем вузе. Еще 7% затруднились ответить или отказались от ответа. Об этом говорится в результатах исследования платформы «Неравнодушный человек» (есть у «Ведомостей»).
Среди цифровых инструментов для психологической поддержки студенты чаще всего обращаются к чат-ботам с искусственным интеллектом (ИИ), включая DeepSeek, GigaChat и YandexGPT, – об этом сообщили 17% опрошенных. Реже они пользуются специализированными психологическими онлайн-сервисами (4%) и платформой «Основа» для цифровой самопомощи и мониторинга ментального здоровья, которую реализуют Минобрнауки и НИУ ВШЭ (2%).