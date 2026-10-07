Большинство студентов никогда не обращались за психологической помощью

Большинство российских студентов (77%) никогда не обращались за помощью к психологу. Такой опыт есть только у 17% опрошенных: 13% консультировались у специалиста вне университета, еще 4% – в своем вузе. Еще 7% затруднились ответить или отказались от ответа. Об этом говорится в результатах исследования платформы «Неравнодушный человек» (есть у «Ведомостей»).