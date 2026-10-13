На 10 регионов приходится более 80% расходов на науку в России

На 10 регионов России в 2025 г. приходилось почти 81% внутренних затрат на исследования и разработки (ИиР), около 76% научного персонала и почти 62% организаций, занимающихся научной деятельностью. Об этом говорится в анализе Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, подготовленном на основе данных Росстата, обратили внимание «Ведомости».