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На 10 регионов приходится более 80% расходов на науку в России

Такая же территориальная концентрация научных ресурсов характерна для США и КНР, говорят эксперты
Анастасия Майер
В отдельных регионах есть потенциал для создания новых научных центров – например, в Краснодарском крае
В отдельных регионах есть потенциал для создания новых научных центров – например, в Краснодарском крае / Максим Стулов / Ведомости

На 10 регионов России в 2025 г. приходилось почти 81% внутренних затрат на исследования и разработки (ИиР), около 76% научного персонала и почти 62% организаций, занимающихся научной деятельностью. Об этом говорится в анализе Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, подготовленном на основе данных Росстата, обратили внимание «Ведомости».

В 2025 г. внутренние затраты на ИиР в столице составили 807 млрд руб., или почти 38% общероссийского объема, говорится в исследовании. На 2-м месте расположилась Московская область с показателем 244 млрд руб., на 3-м – Санкт-Петербург (около 230 млрд руб.). В пятерку также вошли Нижегородская (152 млрд руб.) и Свердловская (70 млрд руб.) области.

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