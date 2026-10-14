Студенты-медики хотят перенимать знания врачей-наставников уже в вузе

Студенты российских медвузов проходят ознакомительную и производственную практику: осваивают отдельные манипуляции в симуляционных условиях и работают в медорганизациях под руководством опытных специалистов, сообщил представитель Минздрава. При этом будущие медики могут начинать работать в медучреждениях еще до получения диплома, отметили в министерстве. Например, студенты, освоившие как минимум три курса по специальностям «Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело», «Педиатрия» и «Стоматология» и как минимум два – по направлению «Сестринское дело», могут быть допущены к должностям среднего медперсонала.