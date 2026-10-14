Студенты-медики хотят перенимать знания врачей-наставников уже в вузе

Студенты-медики хотят перенимать знания врачей-наставников уже в вузеТакое обучение дополняет опыт ординатуры и наставничества на рабочем месте, считают эксперты
Больше половины опрошенных студентов-медиков (51%) хотят видеть в своих преподавателях клинических наставников – врачей, которые позволяют им в рамках возможного работать с пациентами еще во время учебы. Об этом говорится в исследовании Центра развития здравоохранения и Центра трансформации образования Московской школы управления «Сколково», проведенном совместно с ассоциацией «Росмедобр».
По мере обучения запрос на работу с клиническим наставником растет. Среди студентов I–III курсов с таким специалистом хотели бы заниматься 46% опрошенных, среди студентов IV–VI курсов уже 63%. Всего в опросе приняло участие 6060 студентов, обучающихся по программам медицинского и фармацевтического образования в 55 российских вузах.
Они оценивали 10 профессиональных ролей преподавателя. Каждый респондент должен был распределить между вариантами ответа 30 баллов и тем самым поделиться представлениями о значимости каждой роли для учебного процесса. Помимо клинических наставников, «хорошими преподавателями» студенты-медики считают педагогов-практиков (50%) и педагогов-теоретиков (50%). При этом роль научного наставника опрошенные оценили невысоко (18%).
Таким образом, «хороший преподаватель» для студентов – это прежде всего тот, кто доступно преподносит информацию и показывает, как применять знания в работе. Этим же определяются и их ожидания от учебы. Самыми важными характеристиками учебного процесса будущие медики называют понятное изложение материала (48%) и связь теории с клиническими ситуациями (40%). Такие ответы они дали на вопрос с множественным выбором.
Какие наставники у медиков есть сейчас
Основываясь на результатах исследования, авторы рекомендовали вузам расширить обучение «у постели больного» с фиксированным минимумом часов на студента в год и сделать регулярные разборы реальных клинических случаев нормой работы клинических кафедр. Полезным они назвали и развитие практики клинического наставничества с отбором и подготовкой специалистов, учетом наставнической нагрузки, введением системы признания и поощрения таких сотрудников.
Практическая подготовка – обязательная часть медобразования уже сейчас, уточнила директор Центра развития здравоохранения школы управления «Сколково» Марина Велданова. Практика у студентов проходит в больницах, у разных групп – в разных отделениях, рассказала «Ведомостям» студентка IV курса столичного медвуза. При этом врачи всегда поощряют стремление понять «внутреннюю кухню»: позволяют проводить простые манипуляции с пациентами и пускают на операции. На предметах, которые проходят в стационаре, обучающихся тоже периодически водят к больным. «Мы слушаем, как врач ведет прием, а иногда сами собираем анамнез», – уточнила студентка.
Ранее преподаватели в медвузах чаще были теоретиками и к практической работе отношения не имели, напомнила ведущий эксперт «Актион медицины» (входит в группу «Актион») Наталья Журавлева. В декабре 2015 г. эту ситуацию попытались исправить, разрешив преподавателям вести прием. Но такой объем работы с пациентами не сравнится с опытом клиницистов, которые постоянно развивают насмотренность и решают сложные клинические задачи, сказала эксперт.
Даже сегодня к постели больного студентов подпускают не всегда – и это основная проблема современной медицины, отметил замдиректора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Давид Мелик-Гусейнов. Еще во время обучения медики хотят глубже понимать свою специальность, поэтому клинические наставники для них особенно важны. Эту роль нередко выполняет не только официальный преподаватель, но и старший товарищ или научный руководитель с большим клиническим опытом, объяснила Велданова.
Обучение преподаванию в клинических условиях позволило бы клиническим наставникам верно передавать знания, а молодым специалистам – усваивать их, отметил Мелик-Гусейнов. Этот этап мог бы дополнить последующую ординатуру и наставничество на рабочем месте, сказала Велданова. При этом для сокращения временных и денежных затрат должность обычного и клинического наставника (см. врез) мог бы занимать один человек, считает Мелик-Гусейнов.
Студенты российских медвузов проходят ознакомительную и производственную практику: осваивают отдельные манипуляции в симуляционных условиях и работают в медорганизациях под руководством опытных специалистов, сообщил представитель Минздрава. При этом будущие медики могут начинать работать в медучреждениях еще до получения диплома, отметили в министерстве. Например, студенты, освоившие как минимум три курса по специальностям «Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело», «Педиатрия» и «Стоматология» и как минимум два – по направлению «Сестринское дело», могут быть допущены к должностям среднего медперсонала.