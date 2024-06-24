«Вы свалку видели? Это сильнее всего должно вас испугать»Гендиректор РЭО о том, как обстоят дела в мусорной отрасли
Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев в интервью «Ведомостям» на полях Петербургского международного экономического форума рассказал об итогах первой «пятилетки» мусорной реформы, о том, сколько времени потребуется на то, чтобы новые регионы достигли среднероссийского уровня в сфере обращения с отходами, и разъяснил, как приучить граждан к раздельному сбору мусора.
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