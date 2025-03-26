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Глеб Туричин: «Кораблестроителя надо учить руками»

Ректор СПбГМТУ – о том, кто должен учить детей, можно ли оцифровать всю отрасль судостроения и почему Арктикой должны заниматься все
Ирина Яровикова
Ирина Меркель
Ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) Глеб Туричин
Ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) Глеб Туричин / Сергей Николаев / Ведомости

Петербургская «Корабелка» (Санкт-Петербургский государственный морской технический университет) – единственный вуз в стране, который готовит инженеров-кораблестроителей всех специальностей. О том, кто должен учить детей, можно ли оцифровать всю отрасль судостроения и почему Арктикой должны заниматься все – в интервью «Ведомостям» рассказал ректор СПбГМТУ Глеб Туричин.

«Многие выпускают инженеров, выученных просто у доски»

– Буквально несколько дней назад на базе университета был введен в эксплуатацию научно-производственный корпус. Получается, что теперь «Корабелка» будет заниматься не только обучением и научными разработками, но и промышленным производством? Что планируете выпускать?

– У нас очень специальный вуз. Мы отличаемся тем, что по факту являемся научно-технической корпорацией, у нас внутри вуза 12 институтов. Занимаются они не только исследованиями. У нас если есть исследования, то следом за ними есть разработки на основе этих исследований. А потом следом за разработками есть производства того, что мы разработали. Что-то, конечно, разрабатывается для промышленных предприятий и дальше они сами запускают производство. Но мы очень много делаем сами. А чтобы что-то делать – нужны площади, станки и технологические машины. Мы живем в продуктовой логике, т. е. ни копейки в вузе не будет потрачено на то, что не станет продуктом.

При этом места для производства катастрофически не хватает. Это просто беда. Спасибо Минобрнауки, нам дали возможность построить внутри нашего кампуса научно-производственный корпус (НПК) площадью 2600 кв. м, в котором есть три части. Первая – это производство лазерных и сварочных технологических машин для аддитивного производства. Мы уже занимаем 30% рынка отечественного аддитивного оборудования.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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