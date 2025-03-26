Глеб Туричин: «Кораблестроителя надо учить руками»

– У нас очень специальный вуз. Мы отличаемся тем, что по факту являемся научно-технической корпорацией, у нас внутри вуза 12 институтов. Занимаются они не только исследованиями. У нас если есть исследования, то следом за ними есть разработки на основе этих исследований. А потом следом за разработками есть производства того, что мы разработали. Что-то, конечно, разрабатывается для промышленных предприятий и дальше они сами запускают производство. Но мы очень много делаем сами. А чтобы что-то делать – нужны площади, станки и технологические машины. Мы живем в продуктовой логике, т. е. ни копейки в вузе не будет потрачено на то, что не станет продуктом.