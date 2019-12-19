Путин назвал логичным предложение сделать 31 декабря выходным днем
Сделать 31 декабря выходным днем логично и об этом надо подумать, заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин. Он приветствовал решение тех работодателей, которые уже в этом году объявили 31 декабря нерабочим.
При этом президент усомнился, что это можно и нужно делать «прямо сейчас, в спешке». По его мнению, надо спокойно проанализировать, можно ли поменять какие-то выходные, чтобы не наносить ущерб людям, которые в мае занимаются своими садами и огородами.
Главы некоторых регионов уже объявили 31 декабря выходным днем. Первым это сделал губернатор Томской области Сергей Жвачкин «по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику».
В конце ноября в Госдуму был внесен законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря нерабочим. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала инициативу, но при условии, что общее количество нерабочих дней не изменится.