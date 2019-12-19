Путин назвал логичным предложение сделать 31 декабря выходным днем

При этом президент усомнился, что это можно и нужно делать «прямо сейчас, в спешке». По его мнению, надо спокойно проанализировать, можно ли поменять какие-то выходные, чтобы не наносить ущерб людям, которые в мае занимаются своими садами и огородами.