Общество

Путин назвал логичным предложение сделать 31 декабря выходным днем

Ведомости

Сделать 31 декабря выходным днем логично и об этом надо подумать, заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин. Он приветствовал решение тех работодателей, которые уже в этом году объявили 31 декабря нерабочим.

При этом президент усомнился, что это можно и нужно делать «прямо сейчас, в спешке». По его мнению, надо спокойно проанализировать, можно ли поменять какие-то выходные, чтобы не наносить ущерб людям, которые в мае занимаются своими садами и огородами.

Главы некоторых регионов уже объявили 31 декабря выходным днем. Первым это сделал губернатор Томской области Сергей Жвачкин «по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику».

В конце ноября в Госдуму был внесен законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря нерабочим. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала инициативу, но при условии, что общее количество нерабочих дней не изменится.

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