Путин пообещал изучить дело осужденного по «дадинской» статье Константина Котова
Президент России Владимир Путин пообещал «посмотреть» дело участника летних протестов в Москве Константина Котова, приговоренного к четырем годам колонии за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Об этом он сказал журналистам после окончания большой пресс-конференции, передает «Дождь». Путин отметил, что во многих странах предусмотрены «куда более жесткие меры за нарушения подобного рода».
В начале сентября Тверской суд Москвы признал Котова виновным по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение порядка проведения митинга, шествия или пикета). Он привлекался к административной ответственности за участие в четырех акциях протеста, последняя из которых была в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Первым осужденным по ст. 212.1 УК РФ был Ильдар Дадин. Он был приговорен к двум годам лишения свободы в 2015 г. В 2017 г. приговор был отменен после того, как Конституционный суд признал противоречащим Конституции применение этой статьи, пояснив, что лишать свободы по ней можно только в случае, если из-за действий обвиняемого акция перестала быть мирной или привела к причинению существенного вреда здоровью или имуществу.