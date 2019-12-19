Путин пообещал изучить дело осужденного по «дадинской» статье Константина Котова

Первым осужденным по ст. 212.1 УК РФ был Ильдар Дадин. Он был приговорен к двум годам лишения свободы в 2015 г. В 2017 г. приговор был отменен после того, как Конституционный суд признал противоречащим Конституции применение этой статьи, пояснив, что лишать свободы по ней можно только в случае, если из-за действий обвиняемого акция перестала быть мирной или привела к причинению существенного вреда здоровью или имуществу.