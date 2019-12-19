Очевидцы сообщили о перестрелке возле здания ФСБ в Москве
Возле здания ФСБ на Лубянке произошла стрельба, сообщают очевидцы в Twitter. По их данным, перестрелка началась на Кузнецком мосту. Официального подтверждения информации нет.
Сидим значит на кузнецком мосту в кафе , напротив начинается перестрелка: машины поперёк дороги, полиция с автоматами— masharusssia (@masharusssia) December 19, 2019
Телеканал «Москва 24» сообщает, что в перестрелке погиб сотрудник ГИБДД. Он скончался в машине скорой помощи. По данным телеканала, неизвестный с оружием забаррикадировался в здании на Большой Лубянке и ведет огонь.
Telegram-канал «112» и радиостанция «Говорит Москва» передают, что погибли два человека. Всего нападавших якобы было трое. Один из них продолжает стрельбу.
По словам очевидцев, движение на Лубянке перекрыто, прохожих не пропускают к месту происшествия. Тех, кто находился поблизости к месту стрельбы, призвали укрыться в ближайших зданиях.
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