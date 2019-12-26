Навальный сообщил об обысках в офисе Фонда борьбы с коррупцией

Как уточнил Волков, в такое время в офисе все сотрудники, сейчас там около 40 человек. По его мнению, силовики решили прийти именно сейчас из-за большого количества людей в ФБК, чтобы «отжать как можно больше техники». «А еще 20 минут назад заблокировали карту для донатов (чего не было уже три месяца)», – отметил соратник Навального.