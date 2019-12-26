Общество

Навальный сообщил об обысках в офисе Фонда борьбы с коррупцией

Ведомости

В московский офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли силовики с обыском, сообщил основатель фонда Алексей Навальный. Об этом в своем Twitter сообщил также его соратник Леонид Волков.

Как уточнил Волков, в такое время в офисе все сотрудники, сейчас там около 40 человек. По его мнению, силовики решили прийти именно сейчас из-за большого количества людей в ФБК, чтобы «отжать как можно больше техники». «А еще 20 минут назад заблокировали карту для донатов (чего не было уже три месяца)», – отметил соратник Навального.

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Представитель Следственного комитета от комментариев воздержался. Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах сообщил, что обыски в ФБК проводятся по старому уголовному делу о финансировании фонда.

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