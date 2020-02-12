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Сотрудники ФСБ пришли с обысками в футбольный клуб «Енисей»

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В красноярском футбольном клубе «Енисей» 12 февраля проходят обыски, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-атташе команды Антона Соркина. По его словам, сотрудники правоохранительных органов изымают финансовую документацию, забирают зарплатные документы футболистов.

Обыски проводят сотрудники регионального управления ФСБ, пишет «РИА Новости» со ссылкой на краевое министерство спорта. Следственные действия связаны с работой предыдущего руководства клуба, сказала собеседница агентства.

«Енисей» выступает в Футбольной национальной лиге — втором по силе дивизионе российского футбола. В настоящее время клуб занимает 17-е место из 20.

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