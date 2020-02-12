Сотрудники ФСБ пришли с обысками в футбольный клуб «Енисей»

В красноярском футбольном клубе «Енисей» 12 февраля проходят обыски, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-атташе команды Антона Соркина. По его словам, сотрудники правоохранительных органов изымают финансовую документацию, забирают зарплатные документы футболистов.