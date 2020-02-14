В Госдуме устроили показ фильма Дудя о ВИЧ
Первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов организовал для депутатов просмотр фильма «ВИЧ в России — эпидемия, о которой не говорят» журналиста Юрий Дудя. Он рассказал «Ведомостям», что для него важно, чтобы парламентарии посмотрели фильм, так как распространение ВИЧ — «это важная проблема, о которой надо информировать». Тумусов отметил, что не настаивал на централизованном просмотре в здании Госдумы. По его словам, неважно, где смотреть фильм, можно дома или с гаджетов.
Ранее Тумусов сообщил ТАСС, что впечатлился работой Дудя. По его мнению, журналист сделал «замечательный фильм». 21 февраля в Госдуме планируется провести круглый стол на тему законодательной профилактики и лечения ВИЧ, добавил депутат.
Фильм о ВИЧ был опубликован на YouTube-канале Дудя 11 февраля, к настоящему моменту он набрал 9,7 млн просмотров. По данным Google Trends, после публикации количество поисковых запросов про ВИЧ в России выросло в 14 раз, а про СПИД — в 4 раза.