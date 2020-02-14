В Госдуме устроили показ фильма Дудя о ВИЧ

Первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов организовал для депутатов просмотр фильма «ВИЧ в России — эпидемия, о которой не говорят» журналиста Юрий Дудя. Он рассказал «Ведомостям», что для него важно, чтобы парламентарии посмотрели фильм, так как распространение ВИЧ — «это важная проблема, о которой надо информировать». Тумусов отметил, что не настаивал на централизованном просмотре в здании Госдумы. По его словам, неважно, где смотреть фильм, можно дома или с гаджетов.