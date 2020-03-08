Голикова назвала раздутой панику из-за коронавируса
Паника из-за коронавируса – это «абсолютно раздутая история», считает вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом она заявила в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Голикова отметила, что многие критиковали правительство за достаточно жесткие превентивные меры в борьбе с коронавирусом, но благодаря им эпидемии удалось избежать. При этом вице-премьер подчеркнула, что аналогичные меры принимались бы при распространении любого заболевания, даже если бы речь шла просто об эпидемии гриппа.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще в 96 странах. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 106 000 человек, более 3100 скончались.
На момент публикации в России было зафиксировано 17 случаев заболевания коронавирусом: шесть в Москве, три в Липецке, два в Санкт-Петербурге и по одному в Забайкалье, Нижнем Новгороде, в Тюменской, Калининградской, Белгородской областях и Подмосковье. Кроме того, трое россиян, больных коронавирусом, были эвакуированы с лайнера в Японии в Казань.