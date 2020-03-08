Голикова назвала раздутой панику из-за коронавируса

Паника из-за коронавируса – это «абсолютно раздутая история», считает вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом она заявила в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Голикова отметила, что многие критиковали правительство за достаточно жесткие превентивные меры в борьбе с коронавирусом, но благодаря им эпидемии удалось избежать. При этом вице-премьер подчеркнула, что аналогичные меры принимались бы при распространении любого заболевания, даже если бы речь шла просто об эпидемии гриппа.