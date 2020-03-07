Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса
Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск считает глупостью панику, которая возникла из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа. Об этом он написал на своей странице в Twitter. Объяснять свою позицию Маск не стал.
В комментариях пользователи напомнили Маску, что, несмотря на его заявление, коронавирус негативно сказался и на Tesla. Акции компании 5 марта установили рекорд падения в цене. До этого они росли на протяжении шести дней. Падение котировок спровоцировало опасение инвесторов на фоне распространения инфекции. Аналитики Cannaccord Genuity порекомендовали не совершать операций с акциями Tesla, потому что эпидемиологическая ситуация угрожает штатной работе завода автопроизводителя в Шанхае.
Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания зарегистрированы еще в 88 странах. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 102 000 человек, более 3000 скончались.