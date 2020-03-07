Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса

В комментариях пользователи напомнили Маску, что, несмотря на его заявление, коронавирус негативно сказался и на Tesla. Акции компании 5 марта установили рекорд падения в цене. До этого они росли на протяжении шести дней. Падение котировок спровоцировало опасение инвесторов на фоне распространения инфекции. Аналитики Cannaccord Genuity порекомендовали не совершать операций с акциями Tesla, потому что эпидемиологическая ситуация угрожает штатной работе завода автопроизводителя в Шанхае.