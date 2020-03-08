В России выросло число заболевших коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрированы три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил Роспотребнадзор. Все заболевшие – граждане России, недавно приехавшие из Италии. Один человек находится в Калининградской области, один – в Белгородской, один – в Подмосковье.
Таким образом, общее число зараженных выросло до 17. Ранее в России было зафиксировано 14 случаев заболевания коронавирусом: два – у граждан Китая, один – у итальянца, остальные – у россиян.
Новые пациенты с коронавирусом госпитализированы, они находятся в инфекционных боксах. Лица, с которыми они контактировали, будут направлены на карантин.