В России выросло число заболевших коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрированы три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил Роспотребнадзор. Все заболевшие – граждане России, недавно приехавшие из Италии. Один человек находится в Калининградской области, один – в Белгородской, один – в Подмосковье.