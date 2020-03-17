ВОЗ перестала специально выделять Китай в отчетах о коронавирусе

С 18 марта Россия из-за угрозы коронавируса запретит въезд иностранцев и лиц без гражданства, сообщило 16 марта правительство страны. Решение было принято после переговоров премьера Михаила Мишустина с премьерами Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Запрет будет действовать до 1 мая. Он не затронет дипломатов и представителей, водителей и экипажей международного транспорта. Также иностранцы могут приехать в Россию по визам, выданным в связи со смертью близкого родственника.