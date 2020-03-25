Красноярский губернатор поручил ограничить перемещение людей внутри региона

Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд жителей региона за пределы муниципальных образований, в которых они проживают. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства края. Исключения могут быть сделаны для неотложных поездок (каких именно, пресс-служба не уточнила).