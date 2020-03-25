Красноярский губернатор поручил ограничить перемещение людей внутри региона
Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд жителей региона за пределы муниципальных образований, в которых они проживают. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства края. Исключения могут быть сделаны для неотложных поездок (каких именно, пресс-служба не уточнила).
Усс также поручил обеспечить самоизоляцию пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями, перевод сотрудников на удаленную работу и предотвращать распространение домыслов и слухов об эпидемии. Кроме того, губернатор распорядился подготовить меры поддержки предпринимателей в сложившейся ситуации.
На момент публикации в Красноярском крае были выявлены девять больных коронавирусом, еще почти 2400 оставались в самоизоляции под наблюдением медиков.
В регионе ранее уже был введен ряд мер по противодействию распространению коронавируса. В частности, решено было приостановить проведение любых публичных мероприятий, закрыть бассейны, фитнес-центры, музеи, библиотеки, театры, кинозалы, детские игровые площадки, фуд-корты.
В целом по России на момент публикации было 495 заболевших, больше всего в Москве (290). В мире заразились свыше 375 000 человек, более 16 000 скончались.