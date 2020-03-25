Карантин для власти и для общества

Российские власти всерьез озаботились соблюдением карантинных ограничений. 24 марта премьер Михаил Мишустин поручил Минюсту и МВД разработать к 25 марта предложения по ужесточению наказания за нарушения карантина (сейчас – штраф до 500 руб.). В тот же день Госдума обсуждала усиление уголовной ответственности за нарушение противоэпидемических правил: штраф за массовое заражение и отравление людей предполагается повысить сразу в 12,5 раза до 1 млн руб., срок ограничения свободы – втрое до трех лет, в случае смерти зараженного срок лишения свободы может вырасти с пяти до семи лет.