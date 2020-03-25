В Госдуму внесен законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина
В Госдуму внесен законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу думского комитета по госстроительству.
Изменения будут внесены в ст. 236 Уголовного кодекса и ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса. Авторами законопроекта являются спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутат от «Единой России» Павел Крашенинников.
Премьер Михаил Мишустин 23 марта поручил Минюсту, МВД и Минэкономразвития представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу. В тот же день Минюст направил в правительство проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).
Законопроектом предлагается за нарушение правил карантина, повлекшее смерть людей, ввести уголовное наказание, согласно которому максимальный срок лишения свободы составит семь лет. Сейчас нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей (ч. 1 ст. 236 УК), предусматривает штраф до 80 000 руб. или ограничение свободы на срок до года. Если нарушение привело к смерти человека по неосторожности (ч. 2 ст. 236 УК), то наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Авторы законопроекта предложили ужесточить ответственность следующим образом: при массовом заболевании – штраф от 500 000 до 1 млн руб., в случае смерти человека – до 2 млн руб., а при смерти двух и более лиц – лишение свободы на срок до семи лет. Отягчающим обстоятельством предлагается признать нарушение санитарно-эпидемиологических правил, «сопряженное с умышленным созданием угрозы массовых заболеваний». В этом случае наказание предлагается установить такое же, как за смерть человека.