В Госдуму внесен законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина

Законопроектом предлагается за нарушение правил карантина, повлекшее смерть людей, ввести уголовное наказание, согласно которому максимальный срок лишения свободы составит семь лет. Сейчас нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей (ч. 1 ст. 236 УК), предусматривает штраф до 80 000 руб. или ограничение свободы на срок до года. Если нарушение привело к смерти человека по неосторожности (ч. 2 ст. 236 УК), то наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Авторы законопроекта предложили ужесточить ответственность следующим образом: при массовом заболевании – штраф от 500 000 до 1 млн руб., в случае смерти человека – до 2 млн руб., а при смерти двух и более лиц – лишение свободы на срок до семи лет. Отягчающим обстоятельством предлагается признать нарушение санитарно-эпидемиологических правил, «сопряженное с умышленным созданием угрозы массовых заболеваний». В этом случае наказание предлагается установить такое же, как за смерть человека.